Dolly Parton: Nisem še mrtva

»Vem, da v zadnjem času vsi mislijo, da sem bolj bolna, kot pa sem v resnici,« je Dolly Parton povedal v videu, posnetem v sredo na snemanju reklame. »Ali se vam zdim bolna? Tukaj trdo delam.«

Pri tem je dodala, da želi pomiriti vse, ki so zaskrbljeni zanjo, in da je hvaležna za molitve. Ni pa podrobneje navedla zdravstvenih težav, zaradi katerih se je morala umakniti z novembrske podelitve nagrad Akademije za filmsko umetnost in znanost, kjer naj bi prejela humanitarno nagrado Jean Hersholt, ki jo podeljujejo posameznikom v filmski industriji, ki spodbujajo človekovo blaginjo.

Jasno je povedala tudi, da se zdravi v bližini svojega doma v Nashvillu in da je smrt njenega moža Carla Deana močno vplivala na njeno zdravje. Dean je umrl marca v starosti 82 let. »Ko je umrl, nisem skrbela zase, zato sem veliko stvari, za katere bi morala poskrbeti, spregledala.«