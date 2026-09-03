Dolly Parton po smrti dobila novo zvezdo na Pločniku slavnih

Zvezdo legendarne pevke country glasbe Dolly Parton na hollywoodskem Pločniku slavnih so zamenjali, potem ko so prvotno vandali po njeni smrti poškodovali, poroča BBC.

Svet so minuli teden obkrožile fotografije cvetja, ki so ga njeni oboževalci, tako kot sveče, položili okoli njene zvezde. To so sicer v središču Hollywooda v Los Angelesu položili že leta 1984.

Toda ta ponedeljek so fotografije pokazale, da je zvezda poškodovana. Vandali so jo opraskali in iznakazili pevkino ime. Popravila so izvedli včeraj, Hollywood Historic Trust pa je sporočil, da bodo novo zvezdo razkrili v petek.

Popravilo je bilo načrtovano že pred vandalizmom

Ana Martinez iz Hollywood Chamber of Commerce je povedala, da so pred začetkom del odstranili predmete, ki so jih oboževalci pustili v spomin pevki. Popravilo je bilo sicer načrtovano že pred vandalizmom, saj so nameravali sanirati razpoke na zvezdi.

Hollywoodski Pločnik slavnih je znamenitost z več kot 2800 zvezdami, vgrajenimi v pločnike vzdolž Hollywood Boulevarda. Zvezde zaznamujejo dosežke posameznikov in skupin z različnih področij zabavne industrije.