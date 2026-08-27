Dolly Parton se bo vrnila 19. januarja 2046

Dolly Parton je leta 2015 posnela skladbo, ki je skoraj dobesedno postala njeno glasbeno sporočilo prihodnosti. Posnetek je zaprla v posebno skrinjo in določila, da ga smejo odpreti šele 19. januarja 2046, na njen 100. rojstni dan. V skrinjo je poleg posnetka shranila tudi opremo za predvajanje, tako da bo skladba, če bo načrt ostal nespremenjen, prvič zazvenela šele takrat. Sama je o nenavadnem načrtu pred leti govorila v oddaji Jimmyja Fallona, kjer je povedala, da so jo pri Dollywoodu prosili, naj napiše pesem, ki je nihče ne bo slišal do določenega datuma. V svoji knjigi Songteller: My Life in Lyrics je zapisala, da ji je bilo nenavadno pisati pesem, za katero »veš, da je občinstvo še desetletja ne bo slišalo«, vendar je takrat še upala, da bo leta 2046, pri svojih stotih letih sama ...