Dom iz 60. let, ki se po novem vije okoli marmornate kocke

Pri stanovanju v večstanovanjski stavbi na Mirju v Ljubljani pritegneta pozornost predvsem dve arhitekturni potezi: zaobljeni vogali in zastekljena loža, pregrajena po diagonali. Kot pojasnjuje arhitekt Urban Petranovič iz ljubljanskega biroja Počivašek Petranovič, so pri prenovi značilnega stanovanja iz 60. let ubrali arhitekturni, ne dekorativni pristop.

Stanovanje, ki so ga dobili v prenovo, je v majhnem bloku s šestimi stanovanji. Bilo je opremljeno še s prvotnim pohištvom in organizirano po prvotnem tlorisu, zelo značilnem za tisti čas – z več majhnimi prostori. Vsi prostori so bili precej majhni, lastnika pa sta si želela dom, ki bi bil bolj prilagojen sodobnemu življenju in bi navduševal s svežino. Zakaj se zdaj dom vije okoli marornate kocke in zakaj je (bil) tloris iz 60. let zastarel, pa preberite v nadaljevanju.