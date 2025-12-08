Donald Trump bo osebno držal roko nad Netflixovim prevzemom Warnerja

Ameriški predsednik Donald Trump je komentiral Netflixova prizadevanja za prevzem filmske in pretočne dejavnosti medijskega konglomerata Warner Bros. Discovery, pri čemer je dejal, da ima pretočni velikan že zdaj »zelo velik tržni delež« in da bi »to lahko bil problem«. Ob prihodu na podelitev nagrad Kennedyjevega centra je napovedal, da bo »sodeloval pri tej odločitvi«. Skoraj 83 milijard dolarjev (71 milijard evrov) vredni posel trenutno pregledujejo zvezni regulatorji, saj sproža pomisleke o monopolizmu in jezo med hollywoodsko elito.

Velikanski katalog filmov in serij

Trump je pohvalil izvršnega sodirektorja Netflixa Teda Sarandosa, ki je pred kratkim obiskal Belo hišo, rekoč, da je »opravil eno največjih del v zgodovini filma«. Če bi bil posel sklenjen v sedanji obliki, bi Netflix prevzel konkurenčno pretočno platformo HBO Max in filmske studie Warner Bros., ki so v zadnjih desetletjih producirali filmske klasike, kot sta Casablanca in Državljan Kane, pa tudi novejše uspešnice, kot je Barbie. Z nakupom Warnerja bi Netflix pridobil obsežen katalog z najrazličnejšimi vsebinami, vključno s filmi o Harryju Potterju, fantazijsko sago Gospodar prstanov in superjunaki studia DC – Batmanom, Supermanom in Wonder Woman –, pa tudi megauspešne televizijske serije, kot so Sopranovi, Igra prestolov in The Last of Us.

Šef Netflixa Ted Sarandos, ki ga Trump očitno ceni, na premieri pete sezone serije Stranger Things. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Netflix pa v primeru sklenjenega posla ne bo dobil televizijskih kanalov, med katerimi sta Discovery in CNN, ki bi se pred prodajo odcepila od Warnerja. Matična družba Warner Bros. Discovery je uradno na prodaj od oktobra, v igri za nakup pa sta bila tudi kabelski operater Comcast in medijska skupina Paramount Skydance, katere šef David Ellison (še bolj pa njegov oče Larry Ellison) je znan podpornik predsednika Trumpa.

Od videoteke do vodilnega pretočnika

Netflix je nastal leta 1997 kot podjetje za izposojo DVD-jev po pošti, po zatonu fizičnih nosilcev slike pa je postal največja pretočna platforma za videovsebine na svetu. Prevzem Warnerja, največji posel v filmski industriji v zadnjem času, bi le še zacementiral njegov vodilni položaj. Ted Sarandos je priznal, da je najnovejši dogovor morda presenetil vlagatelje, vendar je dejal, da je to priložnost, da si Netflix zagotovi uspešnost v prihodnjih desetletjih.

Netflix se je iz izposojevalnice devedejev po pošti razvil v največjo pretočno platformo za videovsebine na svetu. FOTO: Mario Tama/Getty Images via AFP

Medijski direktor in nekdanji predsednik oddelka za televizijo pri Universal Studios Blair Westlake je za britansko medijsko korporacijo BBC komentiral, da je edini resnično pomemben del posla, kar se tiče protimonopolnih pomislekov, poenotena pretočna ponudba Netflixa in HBO Maxa. »Netflixova studijska produkcija pa tudi velikost knjižnice filmov in televizijskih programov, ki jih ima v lasti, zbledita v primerjavi s katalogom Warner Bros.,« je dejal. Kljub temu je prepričan, da bo posel sčasoma odobren, verjetno pa bodo nujni določeni kompromisi.

Družba Warner Bros. ima velikanski filmski katalog. FOTO: Mario Tama/Getty Images via AFP

Nekdanji predsednik ameriškega nadzornega organa za konkurenco, zvezne trgovinske komisije (FTC), Bill Kovacic je za BBC povedal, da Trumpove izjave dajejo vtis, da bodo pogajanja o morebitnih zapletih v zvezi s prevzemom potekala skozi Belo hišo. »To pomeni, da bomo verjetno videli doslej še nevideno raven predsedniškega nadzora pri reševanju vprašanja, ki bi bilo nekoč le tehnična analiza združitve,« je dejal.

Pomisleki hollywoodskih ustvarjalcev

Zveza ameriških scenaristov (Writers Guild of America) je že pozvala k blokiranju združitve, češ da je prav to, da bi največje svetovno podjetje za pretakanje vsebin požrlo enega glavnih konkurentov, razlog, zaradi katerega so bili zasnovani protimonopolni zakoni. Posledica združitve bi bila, kot pravijo, ukinitev delovnih mest, znižanje plač, poslabšanje pogojev za vse zaposlene v zabavni industriji, zvišanje cen za potrošnike ter zmanjšanje obsega in raznolikosti vsebin za vse gledalce.

Zveza ameriških scenaristov je prepričana, da bi bila združitev slaba za vse. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Oglasili so se tudi drugi. Demokratska senatorka Elizabeth Warren je dogovor označila za »antimonopolistično moro«. »Združitev Netflixa in Warner Bros. bi ustvarila ogromnega medijskega velikana, ki bi nadzoroval skoraj polovico trga pretočnih vsebin, zaradi česar bodo Američani morali plačevati višje cene naročnin in bodo imeli manj možnosti odločanja, kaj in kako gledajo, hkrati pa bi to ogrozilo tudi ameriške delavce,« je prepričana. Sloviti hollywoodski režiser James Cameron (Terminator, Titanik, Avatar) pa je združitev označil za katastrofo za filmsko industrijo.