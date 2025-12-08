  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Donald Trump bo osebno držal roko nad Netflixovim prevzemom Warnerja

    Ameriški predsednik pravi, da bi bila lahko združitev »problematična«, hkrati pa hvali šefa Netflixa, češ da je opravil eno največjih del v zgodovini filma.
    Ameriški predsednik Donald Trump bi rad imel zadnjo besedo pri megaposlu. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump bi rad imel zadnjo besedo pri megaposlu. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    S. I.
    8. 12. 2025 | 11:11
    8. 12. 2025 | 11:53
    5:14
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je komentiral Netflixova prizadevanja za prevzem filmske in pretočne dejavnosti medijskega konglomerata Warner Bros. Discovery, pri čemer je dejal, da ima pretočni velikan že zdaj »zelo velik tržni delež« in da bi »to lahko bil problem«. Ob prihodu na podelitev nagrad Kennedyjevega centra je napovedal, da bo »sodeloval pri tej odločitvi«. Skoraj 83 milijard dolarjev (71 milijard evrov) vredni posel trenutno pregledujejo zvezni regulatorji, saj sproža pomisleke o monopolizmu in jezo med hollywoodsko elito.

    Velikanski katalog filmov in serij

    Trump je pohvalil izvršnega sodirektorja Netflixa Teda Sarandosa, ki je pred kratkim obiskal Belo hišo, rekoč, da je »opravil eno največjih del v zgodovini filma«. Če bi bil posel sklenjen v sedanji obliki, bi Netflix prevzel konkurenčno pretočno platformo HBO Max in filmske studie Warner Bros., ki so v zadnjih desetletjih producirali filmske klasike, kot sta Casablanca in Državljan Kane, pa tudi novejše uspešnice, kot je Barbie. Z nakupom Warnerja bi Netflix pridobil obsežen katalog z najrazličnejšimi vsebinami, vključno s filmi o Harryju Potterju, fantazijsko sago Gospodar prstanov in superjunaki studia DC – Batmanom, Supermanom in Wonder Woman –, pa tudi megauspešne televizijske serije, kot so Sopranovi, Igra prestolov in The Last of Us.

    Šef Netflixa Ted Sarandos, ki ga Trump očitno ceni, na premieri pete sezone serije Stranger Things. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    Šef Netflixa Ted Sarandos, ki ga Trump očitno ceni, na premieri pete sezone serije Stranger Things. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

    Netflix pa v primeru sklenjenega posla ne bo dobil televizijskih kanalov, med katerimi sta Discovery in CNN, ki bi se pred prodajo odcepila od Warnerja. Matična družba Warner Bros. Discovery je uradno na prodaj od oktobra, v igri za nakup pa sta bila tudi kabelski operater Comcast in medijska skupina Paramount Skydance, katere šef David Ellison (še bolj pa njegov oče Larry Ellison) je znan podpornik predsednika Trumpa.

    image_alt
    Milijardna stava, ki se bogato obrestuje

    Od videoteke do vodilnega pretočnika

    Netflix je nastal leta 1997 kot podjetje za izposojo DVD-jev po pošti, po zatonu fizičnih nosilcev slike pa je postal največja pretočna platforma za videovsebine na svetu. Prevzem Warnerja, največji posel v filmski industriji v zadnjem času, bi le še zacementiral njegov vodilni položaj. Ted Sarandos je priznal, da je najnovejši dogovor morda presenetil vlagatelje, vendar je dejal, da je to priložnost, da si Netflix zagotovi uspešnost v prihodnjih desetletjih.

    Netflix se je iz izposojevalnice devedejev po pošti razvil v največjo pretočno platformo za videovsebine na svetu. FOTO: Mario Tama/Getty Images via AFP
    Netflix se je iz izposojevalnice devedejev po pošti razvil v največjo pretočno platformo za videovsebine na svetu. FOTO: Mario Tama/Getty Images via AFP

    Medijski direktor in nekdanji predsednik oddelka za televizijo pri Universal Studios Blair Westlake je za britansko medijsko korporacijo BBC komentiral, da je edini resnično pomemben del posla, kar se tiče protimonopolnih pomislekov, poenotena pretočna ponudba Netflixa in HBO Maxa. »Netflixova studijska produkcija pa tudi velikost knjižnice filmov in televizijskih programov, ki jih ima v lasti, zbledita v primerjavi s katalogom Warner Bros.,« je dejal. Kljub temu je prepričan, da bo posel sčasoma odobren, verjetno pa bodo nujni določeni kompromisi.

    Družba Warner Bros. ima velikanski filmski katalog. FOTO: Mario Tama/Getty Images via AFP
    Družba Warner Bros. ima velikanski filmski katalog. FOTO: Mario Tama/Getty Images via AFP

    Nekdanji predsednik ameriškega nadzornega organa za konkurenco, zvezne trgovinske komisije (FTC), Bill Kovacic je za BBC povedal, da Trumpove izjave dajejo vtis, da bodo pogajanja o morebitnih zapletih v zvezi s prevzemom potekala skozi Belo hišo. »To pomeni, da bomo verjetno videli doslej še nevideno raven predsedniškega nadzora pri reševanju vprašanja, ki bi bilo nekoč le tehnična analiza združitve,« je dejal.

    Pomisleki hollywoodskih ustvarjalcev

    Zveza ameriških scenaristov (Writers Guild of America) je že pozvala k blokiranju združitve, češ da je prav to, da bi največje svetovno podjetje za pretakanje vsebin požrlo enega glavnih konkurentov, razlog, zaradi katerega so bili zasnovani protimonopolni zakoni. Posledica združitve bi bila, kot pravijo, ukinitev delovnih mest, znižanje plač, poslabšanje pogojev za vse zaposlene v zabavni industriji, zvišanje cen za potrošnike ter zmanjšanje obsega in raznolikosti vsebin za vse gledalce.

    Zveza ameriških scenaristov je prepričana, da bi bila združitev slaba za vse. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Zveza ameriških scenaristov je prepričana, da bi bila združitev slaba za vse. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Oglasili so se tudi drugi. Demokratska senatorka Elizabeth Warren je dogovor označila za »antimonopolistično moro«. »Združitev Netflixa in Warner Bros. bi ustvarila ogromnega medijskega velikana, ki bi nadzoroval skoraj polovico trga pretočnih vsebin, zaradi česar bodo Američani morali plačevati višje cene naročnin in bodo imeli manj možnosti odločanja, kaj in kako gledajo, hkrati pa bi to ogrozilo tudi ameriške delavce,« je prepričana. Sloviti hollywoodski režiser James Cameron (Terminator, Titanik, Avatar) pa je združitev označil za katastrofo za filmsko industrijo.

    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

    V primeru ortopeda Gregorja Kavčiča se je oglasil negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, pismo objavljamo v celoti.
    6. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Zaskrbljen tudi Luka Dončić, grški bog lahko zruši piramido

    Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo se je v Milwaukeeju naveličal porazov, želi si v lov za drugim šampionskim prstanom.
    Nejc Grilc 7. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Volivci namenili vladi manj enic in več trojk

    Referendumski poraz se ne odraža v oceni dela oblasti. Če bi bile volitve jutri, bi parlamentarni prag prestopilo osem strank.
    Barbara Hočevar 8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Napredne intralogistične rešitve po meri za večjo učinkovitost

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    NetflixWarner Bros.HollywoodDonald Trumpprevzem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Končanje vojne

    Trump dvomi, da bo Zelenski sprejel predlog, in mu očita, da ga ni prebral

    Neimenovani vir blizu pogajanjem je v izjavi za AFP kot najbolj problematično točko v pogajanjih izpostavil vprašanje ozemlja.
    8. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Najstnice sežigajo Dunaj

    Tri dekleta iz dolgčasa zanetila 18 požarov po Dunaju

    Dunajska policija sumi tri najstnice za podtikanje 18 požarov v enem mesecu.
    8. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Odermatt opravil s prekletstvom, pred očmi ima legendarnega Tombo

    Švicarski smučarski zvezdnik bi takoj podpisal za takšen konec tedna v Beaver Creeku.
    Miha Šimnovec 8. 12. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Operacija uspešna

    En najboljših strelcev Liverpoola vseh časov ima kožnega raka

    Zdajšnji televizijski komentator je svojo objavo združil s pozivom, naj se več ljudi pregleda zaradi sumljivih kožnih lezij.
    8. 12. 2025 | 11:14
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Fotografija

    Umrl je slavni britanski kronist vsakdanjega življenja

    V 73. letu starosti je umrl Martin Parr, eden najvplivnejših dokumentarnih fotografov svoje generacije in kritik sodobnega potrošništva.
    8. 12. 2025 | 11:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Odermatt opravil s prekletstvom, pred očmi ima legendarnega Tombo

    Švicarski smučarski zvezdnik bi takoj podpisal za takšen konec tedna v Beaver Creeku.
    Miha Šimnovec 8. 12. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Operacija uspešna

    En najboljših strelcev Liverpoola vseh časov ima kožnega raka

    Zdajšnji televizijski komentator je svojo objavo združil s pozivom, naj se več ljudi pregleda zaradi sumljivih kožnih lezij.
    8. 12. 2025 | 11:14
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Fotografija

    Umrl je slavni britanski kronist vsakdanjega življenja

    V 73. letu starosti je umrl Martin Parr, eden najvplivnejših dokumentarnih fotografov svoje generacije in kritik sodobnega potrošništva.
    8. 12. 2025 | 11:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    Je investiranje kot igra na srečo?

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo