Donald Trump gor, Donald Trump dol

Sloviti kulturni center je dobil novo ime decembra lani, po odločitvi upravnega odbora, ki je glasoval za spremembo imena »zaradi neverjetnega dela, ki ga je predsednik Trump opravil v zadnjem letu pri reševanju stavbe«.

Aktualni ameriški predsednik se je v začetku lanskega leta sam oklical za predsednika ustanove, odpustil nekdanjo predsednico ter se znebil vseh članov upravnega odbora, ki jih je imenoval njegov predhodnik, nato pa imenoval svoje podpornike. Od takrat je zgodba s črkami in imeni ves čas v ospredju.