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    Dončićev tabor odpira vrata do zvezdnikov

    Kaj bodo počeli, je njihova odločitev, po oceni strokovnjaka za športni marketing Tomaža Ambrožiča bodo pri nas iskali predvsem mir.
    Luka Dončić je svoje soigralce obiskal v ljubljanskem hotelu Intercontinental. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Luka Dončić je svoje soigralce obiskal v ljubljanskem hotelu Intercontinental. FOTO: Voranc Vogel
    Saša Bojc
    20. 8. 2026 | 18:00
    20. 8. 2026 | 20:01
    13:16
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    Dončićevi soigralci so se v Ljubljano res pripotovali s prestižim zasebnim letalom, kot je napovedovala že novinarka mreže ESPN Ramona Shelbourne, in bivajo v hotelu Intercontinental Ljubljana, kamor jih je prišel pozdravit tudi Luka Dončić s hčerko Gabrielo. Jutri zvečer naj bi se zabavali v ljubljanskem klub Nebo, ker bo med njihovim obiskom v Celju igrala tudi slovenska košarkarska reprezentanca, se pojavljajo ugibanja, ali bodo člani moštva LA Lakers v soboto med gosti tudi v celjski dvorani Zlatorog. Na splošno je več ugibanj kot znanih dejstev, širši komentar vsemu pa postavlja strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič, soustanovitelj in direktor agencije Sport Media Focus. Pozneje je svoje soigralce prišel pozdravit tudi Luka Dončić. Na fotografiji je Austin Reaves. FOTO: ...

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