Dosegli najdaljši polet po pol stoletja

Štiričlanska odprava Polaris Dawn, ki se je utegnemo spominjati po izjavi njenega poveljnika in financerja Jareda Isaacmana – »Doma imamo vsi veliko dela, toda od tukaj je Zemlja videti kot popoln svet« –, se je v zgodovino zapisala predvsem s prvim vesoljskim sprehodom nepoklicnih astronavtov pa tudi prvima ženskama, ki sta potovali najdlje od Zemlje. Uspešno so prestali tudi vrnitev v naš »popolni svet«.

Vrnitev je vselej eden najnevarnejših delov, vesoljska kapsula dragon je pri vračanju proti Zemlji med drugim dosegla temperaturo 1900 stopinj Celzija, a je naposled danes ob 3.37 zjutraj po lokalnem času (oziroma ob 9.37 po srednjeevropskem) srečno pristala ob obali Floride.

Pol ure zatem jo je reševalna ekipa dvignila iz morja na ladjo, po kratkem zdravniškem pregledu pa je inženirki Spacexa Anno Menon in Sarah Gillis ter pilota Scotta Poteeta in poveljnika Jareda Isaacmana na kopno prepeljal helikopter. S tem so končali petdnevno in prvo od treh odprav v programu Polaris, ki se je začela minuli torek z izstrelitvijo iz Kennedyjevega vesoljskega centra.