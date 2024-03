Dotikaš se koščkov planeta, ki se jih ni še nihče

V nadaljevanju preberite:

V tretje gre rado, se je potrdilo vrhunskima slovenskima alpinistoma, dvema Lukoma – Krajncu in Lindiču, ko sta v zadnjih dneh februarja v južni steni Poincenota (3002 metra) v argentinski Patagoniji preplezala 500 metrov dolgo prvenstveno smer. Poimenovala sta jo Pot, ker jo je zaznamovalo potovanje, dolgo tri leta, ker ju druži pot prijateljstva in alpinizma in ker je sam alpinizem pot, ki raste z izkušnjami. Te vejejo že iz pogovora s 37-letnim Luko Kranjcem, ki se je včeraj vrnil v Slovenijo, dve leti mlajši Luka Lindič, pred leti prejemnik zlatega cepina, je bil še na poti.

»Fanta sta dva izmed najmočnejših in najizkušenejših alpinistov na svetu. Že to, da sta morala trikrat poskusit, in to, da je vzpon trajal toliko časa (s tremi bivaki v steni), kaže, da je smer zahtevna,« je njuno Pot, še preden je izvedel podrobnosti, ocenil gorski vodnik, alpinist in podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miha Habjan.