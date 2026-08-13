Dr. Lucija Mulej: Smo na spletu pozabili, kaj pomeni biti človek?

Kultura in omika imata dvojno vlogo, prvič, krotita primitivne impulze, in drugič, zakrivata jih. Sociologija elit pokaže, da ima vsak višji sloj lastne kodekse in pravila, koga podpreti in koga ne ter seveda, katere grehe dopuščati in katere kaznovati. Če je greh v lični embalaži, podan omikano, skladno z dogovorom in v stilu časa, se spregleda.

Plemena na družbenih omrežjih določajo okvire usklajenega žaljenja in seveda ga posamezniki presegajo z novimi besednimi tropi žgoče jeze in zgražanja. Pogosto le sproščajo lastna razočaranja, bolečine in žalost, a uvida v svoj greh običajno nimajo.

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