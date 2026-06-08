Dr. Urška Košir: Ali sploh razumemo, kaj uvajamo v zdravstvo?

»UI je kot seks med najstniki: vsi o njem govorijo, nihče točno ne ve, kako naj se ga loti, vsak misli, da vsi okoli seksajo, zato vsak trdi, da to počne tudi on.« Tako je doktorica eksperimentalne psihologije in translacijska ter vedenjska znanstvenica Urška Košir na predavanju o prihodnosti zdravstva pritegnila občinstvo, nato pa slušatelje spodbudila k resnemu razmisleku.

Kot piše v kolumni za Onaplus.si, jo je presenetilo predvsem to, da mnogi o umetni inteligenci govorijo precej bolj samozavestno, kot jo v resnici razumejo. Med navdušenjem nad novimi tehnologijami se po njenem mnenju prepogosto spregledajo preprostejše rešitve, ki že obstajajo, še bolj pa tveganje, da z algoritmi, zgrajenimi na nereprezentativnih podatkih, zgolj utrjujemo neenakosti preteklosti in sedanjosti.

V zapisu razmišlja o tem, kje umetna inteligenca v zdravstvu res pomaga, kje je ne potrebujemo in zakaj bi morali biti pri njenem uvajanju precej bolj previdni, kot smo danes. Celotno kolumno najdete tukaj.