Dr. Urška Košir o mejah: Kje se konča skrb zase in začne sebičnost?

Postavljanje mej je postalo skoraj zapoved. Toda ali smo zaradi njih bolj sproščeni ali le bolj pripravljeni na obrambo pred drugimi? Ko je pametna ura dr. Urško Košir znova opozorila na stres, je začela razmišljati, kaj bi lahko spremenila v vsakdanjem življenju. Pri delu, v družinskih odnosih in pri športu se je vedno znova vračala k istemu odgovoru: postavljanju mej. A ob tem je opazila tudi nekaj, kar jo je zmotilo.

»Sprašujem se, kje je prostor med skrbjo zase in sebičnostjo?« zapiše v kolumni. Posebej jo je presenetila izkušnja z mlajšo sodelavko. Ta ji je po koncu tedna sporočila, da pri projektu ne bo več sodelovala, ker je razmišljanje o nalogi preveč poseglo v njeno počutje. Sodelavka je bila prepričana, da je postavila mejo. Kolumnistka se je počutila izdano in se začela spraševati, kaj s tem izrazom sploh mislimo. Gre za generacijske razlike, vpliv kulture ali nekaj drugega? In kdaj meje, ki naj bi pomagale urejati odnose, postanejo način, kako se jih znebimo?

V kolumni na onaplus.si preberite, zakaj je pri postavljanju mej odločilna razlika, ki jo v vsakdanjih odnosih hitro spregledamo.