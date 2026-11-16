Dr. Urška Košir: Zakaj se nam zdi, da vsi razmišljajo tako kot mi?

Čeprav si zaupam, sem taka, da bom vedno želela preveriti več virov, kar me je pripeljalo v vse možne kotičke interneta in teorij. Dandanes internet ponuja odgovore na pladnju. In ko združiš radovednost s superalgoritmi, se znajdeš na točki, kot sem se sama dan pred volitvami, ko sploh nisem več verjela, da bi kdo lahko volil drugače kot jaz. Zato je bilo osvežujoče, da sem se počutila opolnomočeno razmišljati in kritično presojati o tem, kaj želim zase in za družbo, v kateri živim.

Ko sem si dan po referendumu vseeno za trenutek oddahnila, je olajšanju sledilo začudenje. Kje je ta polovica ljudi, s katero očitno nimam stika? In kako je mogoče, da živimo v istem okolju, pa si svet vseeno razlagamo diametralno drugače. Volitve so mimo, vprašanje, ki pa ni več le politično, ostaja: kako velik se nam zdi ta svet, ki ga vsakodnevno gledamo, in kako majhen je v resnici?

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