Dr. Vesna V. Godina: Kdo ima v resnici oprane možgane

Državne proslave niso le slovesni dogodki, temveč tudi priložnost za prikaz zgodovine, kakršna ustreza trenutni oblasti. To je jasno opazno tudi v Sloveniji, kjer se z menjavo vlade spremenijo tako umetniški koncepti proslav kot razlage preteklih dogodkov.

Antropologinja dr. Vesna V. Godina v kolumni za Onaplus.si pod drobnogled vzame ameriško praznovanje dneva neodvisnosti 4. julija, ki ga številni Američani doživljajo kot najpomembnejši praznik v letu – in celo kot osrednji družinski praznik, ob katerem se zbere vsa družina. Prav v tem vidi dokaz, kako globoko je državna ideologija v ZDA prodrla v zasebno življenje. "To govorjenje mi je že takoj dalo vedeti, kako zelo oprane možgane imajo Američani. Da je njihov največji družinski praznik Dan neodvisnosti in samostojnosti, je tako, kot da bi bil največji družinski praznik v Sloveniji Dan neodvisnosti in samostojnosti ali pa Dan državnosti." Celotno kolumno preberite na Onaplus.si.