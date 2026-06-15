Dr. Vesna V. Godina: Lahkotno opletanje z izrazom antisemitizem

Nova slovenska vlada je odstranitev palestinske zastave z vladne stavbe in informacijo o odpiranju izraelskega veleposlaništva v Sloveniji pospremila z izjavo, da je s tem konec antisemitizma v Sloveniji. S tem je bila kot antisemitizem opredeljena drža prejšnje slovenske vlade, da je izraelsko pobijanje Palestincev v Gazi in na Zahodnem bregu genocid, ki ga je treba ustaviti, da Izrael s tem svojim delovanjem krši mednarodno pravo in da prav tako krši vso bližnjevzhodno politično ureditev, kakršna je bila dogovorjena in opredeljena z OZN.

Na tem mestu se ne nameravam spuščati v razpravljanje o tem, ali je to novo slovensko zunanjo politiko treba razumeti kot povezano z afero Black Cube ali in kako jo je treba razumeti kot del nove slovenske zunanje politike do Nata, do ZDA, do Trumpa itd.

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