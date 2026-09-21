Dr. Vesna V. Godina: Slovenska šola potrebuje nekaj povsem drugega

Ni moja navada, da eno kolumno za drugo posvečam isti temi, a se moram znova ustaviti pri slovenskem šolstvu. Tokrat pri napovedani reformi, ki naj bi med drugim prinesla vrnitev k osemletni osnovni šoli in več avtoritete učiteljev.

Da slovenska šola potrebuje spremembe, ne dvomim. Že leta opozarjam na funkcionalno nepismenost osnovnošolcev, srednješolcev in tudi študentov. Toda problem ni v tem, koliko let otroci hodijo v osnovno šolo. Problem je v tem, kaj in kako se učijo, kaj od njih zahtevamo in kaj nagrajujemo.

Če želimo izboljšati pismenost, morajo otroci več brati in več pisati. Naučiti se morajo izraziti lastne misli, obnoviti prebrano in razumeti besedilo. Knjiga bi morala znova postati temeljno učno sredstvo, branje in pisanje pa vsakdanji del pouka. Tudi avtoritete učiteljev ni mogoče preprosto vrniti z zakonom ali ministrskim ukrepom. Zakaj ne in kje so resnične težave slovenske šole? Preberite v kolumni na Onaplus.si.