Dr. Vita Štukovnik: Želja po boljšem spanju lahko postane ovira

Sredi noči odprete oči, pogledate na uro in začnete računati, koliko spanja vam še ostane do jutra. Bolj ko razmišljate o obveznostih naslednjega dne, težje znova zaspite. Takšen scenarij je znan številnim, zlasti ženskam po štiridesetem. A težav ne gre samodejno pripisati hormonskim spremembam.

Klinična psihologinja in strokovnjakinja za spanje doc. dr. Vita Štukovnik v intervjuju za Onoplus pojasnjuje, da nas lahko nekaj prebudi, nekaj povsem drugega pa nato ohranja budne. Skrbi zaradi izgubljenega spanja in prizadevanje, da bi čim prej zaspali, lahko ustvarijo začarani krog, ki vztraja tudi po tem, ko prvotni sprožilec izzveni.

Dodaten pritisk lahko povzročijo pametne ure in aplikacije: želja po čim boljšem rezultatu spanje spremeni v nalogo, pri kateri se bojimo neuspeha. Zakaj se pogosto prebujamo ob treh ali štirih zjutraj? Kdaj je bolje vstati iz postelje in kako znova zaupati svojemu telesu? Celoten intervju z dr. Vito Štukovnik preberite na Onaplus.si.