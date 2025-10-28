Leta 1975, ko je izšla plošča skupine Pink Floyd Wish You Were Here, je bil Simon Armitage star 12 let. Danes je uveljavljen britanski pesnik, dramatik, romanopisec in glasbenik. Ob obletnici objave ene najvplivnejših rockerskih plošč je skupina nagovorila Armitaga, da napiše pesem, ki bi govorila o pesmi. Torej pesem o pesmi, po kateri je poimenovana plošča, ki je bila prodana v več kot 20 milijonih izvodov.

Armitage, avtor epske pesnitve o stvaritvi skupine Pink Floyd, je za Guardian povedal: »Ta plošča se vam približuje že od daleč. Zdi se, kot da se približuje nekaj velikega in pomembnega, kar vas bo objelo.« In ob tem je dodal, da je osupljivo, ker je album star že petdeset let.

Armitage je bil leta 2019 počaščen z nazivom pesniški lavreat Združenega kraljestva; naziv na predlog predsednika ali predsednice vlade podeljuje monarh Združenega kraljestva, naziv pa traja desetletje ali več. Armitage je do zdaj objavil pred 20 pesniških zbirk, prva, Zoom!, nosi letnico 1989. Kot prevajalec se je leta 2006 lotil Homerjeve Odiseje. Seznam časti, ki jih je bil deležen, je dolg, na seznamu so, med drugim, trije častni doktorati. Sicer pa dokaj redno sodeluje s korporacijo BBC, zlasti z radijskim oddelkom.

Ha Ha Ha ...

Armitage med ustvarjanjem pesnitve, naslovljene Dragi Pink Floyd, energije ni trošil za postavljanje ločil in podobna neprijetna opravila. Guardian ugotavlja, da besedilo spominja na mešanico med pismom oboževalca in blodnjami verskega oboževalca. Album, tako Armitage, naj bi bil »časovna kapsula s sporočilom iz skrinje zakladov v steklenici, privezani na reševalni obroč, vržen na reševalni splav z ladje duhov«. Ob term pa si pesnik predstavlja, kako bend muzicira v babilonskih vrtovih in v globinah Marianskega jarka.

Pesnikovo branje lastne stvaritve traja dobrih pet minut, konča pa se z zlogi ha ha ha ha – a ti zlogi niso mišljeni kot smeh. Ko je kot najstnik odkril album Wish You Were Here, so njegovi vrstniki poslušali punk. Nekako se ni spodobilo, da bi človek poslušal Pink Floyde. A tehnologija mu je pri tem pomagala. S slušalkami na glavi je lahko album poslušal skorajda na skrivaj, omaknjen v zasebnost.

V pesnitvi Armitage omenja tudi, kako je med potovanji po svetu, sredi ničesar, denimo v Amazoniji, srečeval ljudi z majico, na kateri je pisalo Pink Floyd.