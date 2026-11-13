Drama pred Miss Universe: afriške misice zaradi ameriških vizumov še vedno doma

Miss Zimbabveja Roseanna Hall in več drugih afriških predstavnic se soočajo z negotovostjo glede udeležbe na letošnjem, 75. izboru za Miss Universe, ki bo 24. novembra potekal v Portoriku. Razlog so ameriške vizumske omejitve, zaradi katerih nekatere tekmovalke še vedno nimajo dovoljenja za potovanje na prizorišče tekmovanja. Portoriko je namreč ameriško ozemlje, na katerem veljajo zvezni zakoni Združenih držav Amerike, uradna valuta pa je ameriški dolar. Čeprav ima lastno vlado in določeno stopnjo samouprave, ni ne suverena država ne ena od 50 ameriških zveznih držav, temveč ostaja pod suverenostjo ZDA in v končni pristojnosti ameriškega kongresa. Hallova, ki naj bi zastopala Zimbabve, je na instagramu sporočila, da si prizadeva pridobiti vizum, vendar odobritve še ni prejela. Dodala je, ...