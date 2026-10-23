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    Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    FOTO: Dreame
    Galerija
    FOTO: Dreame
    Promo Delo
    23. 10. 2026 | 09:24
    11:23
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    Z novim robotskim sesalnikom Dreame X60 Pro Ultra Complete pa tudi ti prostori postajajo dostopnejši. Naprava združuje izjemno sesalno moč 42.000 Pa, napredne mehanske roke, inteligentno zaznavanje ovir in inovativno tehnologijo pomivanja tal. Rezultat je nova raven avtomatiziranega čiščenja, ki uporabnikom omogoča še temeljitejšo čistočo doma z manj vsakodnevnega dela.

    Čistoča, ki seže dlje od običajnih robov

    Čiščenje ob stenah in robovih pohištva je danes že standardna funkcija naprednejših robotskih sesalnikov. Dreame X60 Pro Ultra Complete pa s tehnologijo Dual UltraExtend Arms naredi korak dlje. Sistem omogoča neodvisno in natančno iztegovanje obeh čistilnih modulov, s čimer robot doseže tudi predele, ki jih običajni robotski sesalniki pogosto izpustijo.

    Stranska krtača SideReach uporablja dvostopenjsko nihajno roko, ki se lahko iztegne do 12 centimetrov iz ohišja robota. Kot delovanja se dinamično prilagaja obliki pohištva, kar omogoča učinkovito čiščenje tudi nepravilno oblikovanih vogalov. Še večji doseg zagotavlja sistem MopExtend RoboSwing, saj se krpa za pomivanje tal lahko iztegne do 18 centimetrov od robota.

    FOTO: Dreame
    FOTO: Dreame

    Posebnost novega modela je tudi samostojen, 6-milimetrski motoriziran čistilni modul, namenjen čiščenju talnih letev. Opremljen je z izjemno mehkim materialom in uporablja visokofrekvenčne mikrovibracije za odstranjevanje prahu. Sistem lahko čisti talne letve višine od 4 do 11 centimetrov in doseže do 3 centimetre globoko pod njihove robove.

    Toda kako očistiti prah, ki se nabira pod nizkimi posteljami, omarami in sedežnimi garniturami?

    Dreame je odgovor našel v tehnologiji VersaLift DToF. Navigacijski stolpič na vrhu naprave se samodejno spusti v ohišje, s čimer se skupna višina robota zmanjša na le 8,9 centimetra. Tako lahko doseže tudi prostore pod nizkim pohištvom, kjer se pogosto nabirajo prah, dlake hišnih ljubljenčkov in druga umazanija. Pri navigaciji v teh prostorih si pomaga s sprednjimi kamerami in prilagodljivo osvetlitvijo LED.

    FOTO: Dreame
    FOTO: Dreame

    Sesalna moč 42.000 Pa za najzahtevnejše izzive

    Ena najpomembnejših lastnosti modela Dreame X60 Pro Ultra Complete je njegova izjemna sesalna moč, ki dosega kar 42.000 Pa. Ta omogoča odstranjevanje tudi zahtevnejše umazanije, kot so pesek, drobni kamenčki, raztresena zemlja in drugi delci, ki jih običajni sesalniki težje odstranijo.

    Za še učinkovitejše čiščenje skrbi sistem dvojnih krtač HyperStream Detangling DuoBrush 2.0. V primerjavi s prejšnjo generacijo so gumijasti elementi krtače debelejši za 60 odstotkov, njihova debelina pa se je povečala z 1 na 1,6 milimetra. Hkrati se je hitrost vrtenja povečala s 1.150 na 1.600 vrtljajev na minuto.

    Sistem združuje krtačo iz materiala TPU, ki učinkovito odstranjuje umazanijo iz preprog, in dodatno krtačo s ščetinami. Takšna zasnova je namenjena preprečevanju zapletanja las in dlak, kar je še posebej dobrodošlo v gospodinjstvih s hišnimi ljubljenčki. Sistem zagotavlja 100-odstotno učinkovitost pri preprečevanju zapletanja las.

    FOTO: Dreame
    FOTO: Dreame

    Pragovi in višinske razlike niso več ovira

    Robotski sesalniki so bili dolgo omejeni s svojo sposobnostjo premagovanja višinskih razlik. Višji pragovi, vodila drsnih vrat in debelejše preproge so lahko ovira, zaradi katere naprava ne more očistiti vseh prostorov.

    Dreame X60 Pro Ultra Complete uporablja tehnologijo ProLeap, ki s posebnimi izvlečnimi mehanskimi elementi pred pogonskimi kolesi robotu omogoča premagovanje zahtevnejših ovir.

    Naprava lahko premaga posamezne pragove do višine 5,2 centimetra, pri dvojnih stopničastih ovirah pa skupna višinska razlika lahko doseže kar 10 centimetrov.

    To pomeni večjo svobodo gibanja med različnimi prostori in manj potrebe po ročnem prestavljanju robota, zlasti v domovih z različnimi talnimi oblogami ali nekoliko višjimi pragovi.

    FOTO: Dreame
    FOTO: Dreame

    Umetna inteligenca, ki razume okolico

    Zmogljiva strojna oprema je le del zgodbe. Za samostojno in učinkovito čiščenje je ključnega pomena tudi sposobnost naprave, da razume prostor, prepoznava predmete in se pravočasno odziva na ovire.

    Dreame X60 Pro Ultra Complete uporablja napredni sistem AI OmniSight 3.0, ki združuje dve kameri s 120-stopinjskim vidnim kotom in tehnologijo strukturirane svetlobe. Sistem lahko prepozna več kot 320 različnih vrst predmetov, vključno z zahtevnejšimi ovirami, kot so prozorne plastične vrečke, listi papirja in električni kabli.

    Algoritmi, ki temeljijo na podobnih principih kot tehnologije v avtonomnih vozilih, omogočajo odzivni čas le 0,1 sekunde. Po podatkih proizvajalca je načrtovanje poti za izogibanje oviram tako za 200 odstotkov hitrejše.

    FOTO: Dreame
    FOTO: Dreame

    Takšna tehnologija je še posebej uporabna v gospodinjstvih, kjer se na tleh pogosto znajdejo igrače, kabli ali predmeti, povezani s hišnimi ljubljenčki.

    Napredno zaznavanje dopolnjuje sistem Proactive Light Dirt Detection, ki uporablja kombinacijo infrardeče in modre svetlobe. Robot tako razlikuje med vzorcem na talni oblogi in dejansko umazanijo, denimo razlitim čajem ali drugo tekočino. Na podlagi zaznanega lahko samodejno prilagodi način čiščenja.

    FOTO: Dreame
    FOTO: Dreame

    Pomivanje tal s toploto za učinkovitejše odstranjevanje umazanije

    Dreame X60 Pro Ultra Complete ni zasnovan zgolj za sesanje, temveč tudi za temeljito pomivanje tal. Krpi za pomivanje se vrtita s hitrostjo 280 vrtljajev na minuto, poseben mehanizem pa ju ob tla pritiska s silo 15 N. Tako naprava zagotavlja mehansko čiščenje tudi pri bolj trdovratnih madežih.

    Posebnost so krpe iz inovativnega materiala, ki zadržuje toploto. Med pomivanjem lahko ohranjajo temperaturo nad 40 °C vsaj štiri minute aktivnega čiščenja, kar je še posebej uporabno pri odstranjevanju mastnih madežev v kuhinji in druge zahtevnejše umazanije.

    Po končanem čiščenju se robot vrne na večnamensko postajo PowerDock, kjer se začne avtomatiziran postopek vzdrževanja. Sistem ThermoHub vodo segreje do 100 °C, dvajset razpršilnih šob pa poskrbi za temeljito izpiranje krp. Hkrati se s pomočjo sistema AceClean DryBoard in vrtečih se krp čisti tudi sama površina čistilne postaje.

    Za dodatno varnost skrbi tehnologija PTC, ki po končanem postopku hitro zniža temperaturo območja pomivanja, preden robot spet zapusti postajo.

    Takšen sistem zmanjšuje potrebo po ročnem pranju čistilnih krp in uporabniku omogoča bolj brezskrbno vsakodnevno uporabo.

    FOTO: Dreame
    FOTO: Dreame

    Samo 5,5 minute polnjenja za do 24 odstotkov baterije

    Eden od pomembnih izzivov pri robotskih sesalnikih je zagotavljanje zadostne avtonomije za čiščenje večjih površin. Dreame je zato model X60 Pro Ultra Complete opremil s tehnologijo PowerMaster, ki bistveno skrajša čas, potreben za ponovno polnjenje naprave.

    Zgolj 5,5 minute hitrega polnjenja lahko napolni do 24 odstotkov kapacitete baterije. To pomeni, da robot med kratkim postankom na priklopni postaji hitro pridobi dodatno energijo, potrebno za nadaljevanje čiščenja.

    Posebnost sistema je njegova učinkovitost pri usklajevanju različnih opravil. Medtem ko postaja PowerDock samodejno čisti krpe, se robot hkrati hitro polni. Tako lahko čas, ki bi ga naprava sicer porabila zgolj za vzdrževanje, izkoristi tudi za obnovitev energije.

    Rezultat je manj prekinitev in učinkovitejše čiščenje večjih površin, kar je še posebej pomembno v prostornejših domovih.

    FOTO: Dreame
    FOTO: Dreame

    Nova generacija pametnega čiščenja doma

    Dreame X60 Pro Ultra Complete predstavlja nadaljnji razvoj robotskih sesalnikov, pri katerih ne gre več zgolj za samodejno sesanje tal, ampak za celovito, inteligentno in čim bolj avtonomno skrb za čistočo doma.

    Kombinacija izjemne sesalne moči, prilagodljivih mehanskih rok, naprednega zaznavanja okolice, premagovanja višjih ovir in pomivanja tal s toploto odgovarja na številne izzive, s katerimi se uporabniki srečujejo pri vsakodnevnem čiščenju.

    Posebno pozornost si zaslužijo rešitve za čiščenje težko dostopnih prostorov, saj prav pod pohištvom, ob talnih letvah in v ozkih kotičkih pogosto ostaja umazanija, ki zahteva dodatno ročno čiščenje.

    Z modelom X60 Pro Ultra Complete Dreame nadaljuje svojo vizijo razvoja pametnih gospodinjskih naprav, ki z uporabo naprednih tehnologij zmanjšujejo čas, potreben za gospodinjska opravila, in uporabnikom omogočajo, da več časa namenijo stvarem, ki so jim zares pomembne.

    Posebna predstavitvena ponudba v Sloveniji

    Ob predstavitvi na slovenskem trgu je Dreame za model X60 Pro Ultra Complete pripravil posebno promocijsko ponudbo, ki poleg naprednega robotskega sesalnika vključuje tudi oblikovalnik las Dreame AirStyle Pro.

    Dreame X60 Pro Ultra Complete je v okviru posebne ponudbe na voljo za 1.299,90 evra namesto redne cene 1.499,90 evra. Ob nakupu kupci prejmejo tudi oblikovalnik las Dreame AirStyle Pro v vijoličasti barvi, katerega navedena redna cena znaša 329,90 evra, v okviru paketa pa je na voljo brez doplačila.

    Tako Dreame ob predstavitvi svoje nove generacije robotskega čiščenja kupcem ponuja dodatno ugodnost, ki združuje dve napredni napravi za vsakodnevno uporabo.

    Več informacij o izdelku, posebni ponudbi in možnostih nakupa je na voljo na uradni slovenski spletni strani: https://www.dreame.si/izdelek/dreame-x60-pro-ultra-complete/

    O podjetju Dreame Technology

    Dreame Technology je tehnološko podjetje, ustanovljeno leta 2017, ki se osredotoča na razvoj inteligentnih gospodinjskih naprav. Njegovo poslanstvo je izboljševanje kakovosti vsakdanjega življenja z inovativnimi tehnologijami, napredno

    Naročnik oglasne vsebine je Elkotex d. o. o., zastopnik in distributer za znamko Dreame

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    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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    Največje presenečenje: zavore

    Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
    19. 10. 2026 | 11:26
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    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
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    Novice  |  Znanoteh
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    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Pričakujemo, da bodo kmalu ušli izpod nadzora«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
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    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Le Primore v Hévízu, razkošje sredi termalne tradicije

    Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
    21. 10. 2026 | 09:00
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    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Prihaja velika sprememba: Kako sledimo Slovenci?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZRAČENJE

    Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

    S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:38
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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

    Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:18
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    Delov poslovni center  |  Energetika
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    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
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