Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

Z novim robotskim sesalnikom Dreame X60 Pro Ultra Complete pa tudi ti prostori postajajo dostopnejši. Naprava združuje izjemno sesalno moč 42.000 Pa, napredne mehanske roke, inteligentno zaznavanje ovir in inovativno tehnologijo pomivanja tal. Rezultat je nova raven avtomatiziranega čiščenja, ki uporabnikom omogoča še temeljitejšo čistočo doma z manj vsakodnevnega dela.

Čistoča, ki seže dlje od običajnih robov

Čiščenje ob stenah in robovih pohištva je danes že standardna funkcija naprednejših robotskih sesalnikov. Dreame X60 Pro Ultra Complete pa s tehnologijo Dual UltraExtend Arms naredi korak dlje. Sistem omogoča neodvisno in natančno iztegovanje obeh čistilnih modulov, s čimer robot doseže tudi predele, ki jih običajni robotski sesalniki pogosto izpustijo.

Stranska krtača SideReach uporablja dvostopenjsko nihajno roko, ki se lahko iztegne do 12 centimetrov iz ohišja robota. Kot delovanja se dinamično prilagaja obliki pohištva, kar omogoča učinkovito čiščenje tudi nepravilno oblikovanih vogalov. Še večji doseg zagotavlja sistem MopExtend RoboSwing, saj se krpa za pomivanje tal lahko iztegne do 18 centimetrov od robota.

FOTO: Dreame

Posebnost novega modela je tudi samostojen, 6-milimetrski motoriziran čistilni modul, namenjen čiščenju talnih letev. Opremljen je z izjemno mehkim materialom in uporablja visokofrekvenčne mikrovibracije za odstranjevanje prahu. Sistem lahko čisti talne letve višine od 4 do 11 centimetrov in doseže do 3 centimetre globoko pod njihove robove.

Toda kako očistiti prah, ki se nabira pod nizkimi posteljami, omarami in sedežnimi garniturami?

Dreame je odgovor našel v tehnologiji VersaLift DToF. Navigacijski stolpič na vrhu naprave se samodejno spusti v ohišje, s čimer se skupna višina robota zmanjša na le 8,9 centimetra. Tako lahko doseže tudi prostore pod nizkim pohištvom, kjer se pogosto nabirajo prah, dlake hišnih ljubljenčkov in druga umazanija. Pri navigaciji v teh prostorih si pomaga s sprednjimi kamerami in prilagodljivo osvetlitvijo LED.

FOTO: Dreame

Sesalna moč 42.000 Pa za najzahtevnejše izzive

Ena najpomembnejših lastnosti modela Dreame X60 Pro Ultra Complete je njegova izjemna sesalna moč, ki dosega kar 42.000 Pa. Ta omogoča odstranjevanje tudi zahtevnejše umazanije, kot so pesek, drobni kamenčki, raztresena zemlja in drugi delci, ki jih običajni sesalniki težje odstranijo.

Za še učinkovitejše čiščenje skrbi sistem dvojnih krtač HyperStream Detangling DuoBrush 2.0. V primerjavi s prejšnjo generacijo so gumijasti elementi krtače debelejši za 60 odstotkov, njihova debelina pa se je povečala z 1 na 1,6 milimetra. Hkrati se je hitrost vrtenja povečala s 1.150 na 1.600 vrtljajev na minuto.

Sistem združuje krtačo iz materiala TPU, ki učinkovito odstranjuje umazanijo iz preprog, in dodatno krtačo s ščetinami. Takšna zasnova je namenjena preprečevanju zapletanja las in dlak, kar je še posebej dobrodošlo v gospodinjstvih s hišnimi ljubljenčki. Sistem zagotavlja 100-odstotno učinkovitost pri preprečevanju zapletanja las.

FOTO: Dreame

Pragovi in višinske razlike niso več ovira

Robotski sesalniki so bili dolgo omejeni s svojo sposobnostjo premagovanja višinskih razlik. Višji pragovi, vodila drsnih vrat in debelejše preproge so lahko ovira, zaradi katere naprava ne more očistiti vseh prostorov.

Dreame X60 Pro Ultra Complete uporablja tehnologijo ProLeap, ki s posebnimi izvlečnimi mehanskimi elementi pred pogonskimi kolesi robotu omogoča premagovanje zahtevnejših ovir.

Naprava lahko premaga posamezne pragove do višine 5,2 centimetra, pri dvojnih stopničastih ovirah pa skupna višinska razlika lahko doseže kar 10 centimetrov.

To pomeni večjo svobodo gibanja med različnimi prostori in manj potrebe po ročnem prestavljanju robota, zlasti v domovih z različnimi talnimi oblogami ali nekoliko višjimi pragovi.

FOTO: Dreame

Umetna inteligenca, ki razume okolico

Zmogljiva strojna oprema je le del zgodbe. Za samostojno in učinkovito čiščenje je ključnega pomena tudi sposobnost naprave, da razume prostor, prepoznava predmete in se pravočasno odziva na ovire.

Dreame X60 Pro Ultra Complete uporablja napredni sistem AI OmniSight 3.0, ki združuje dve kameri s 120-stopinjskim vidnim kotom in tehnologijo strukturirane svetlobe. Sistem lahko prepozna več kot 320 različnih vrst predmetov, vključno z zahtevnejšimi ovirami, kot so prozorne plastične vrečke, listi papirja in električni kabli.

Algoritmi, ki temeljijo na podobnih principih kot tehnologije v avtonomnih vozilih, omogočajo odzivni čas le 0,1 sekunde. Po podatkih proizvajalca je načrtovanje poti za izogibanje oviram tako za 200 odstotkov hitrejše.

FOTO: Dreame

Takšna tehnologija je še posebej uporabna v gospodinjstvih, kjer se na tleh pogosto znajdejo igrače, kabli ali predmeti, povezani s hišnimi ljubljenčki.

Napredno zaznavanje dopolnjuje sistem Proactive Light Dirt Detection, ki uporablja kombinacijo infrardeče in modre svetlobe. Robot tako razlikuje med vzorcem na talni oblogi in dejansko umazanijo, denimo razlitim čajem ali drugo tekočino. Na podlagi zaznanega lahko samodejno prilagodi način čiščenja.

FOTO: Dreame

Pomivanje tal s toploto za učinkovitejše odstranjevanje umazanije

Dreame X60 Pro Ultra Complete ni zasnovan zgolj za sesanje, temveč tudi za temeljito pomivanje tal. Krpi za pomivanje se vrtita s hitrostjo 280 vrtljajev na minuto, poseben mehanizem pa ju ob tla pritiska s silo 15 N. Tako naprava zagotavlja mehansko čiščenje tudi pri bolj trdovratnih madežih.

Posebnost so krpe iz inovativnega materiala, ki zadržuje toploto. Med pomivanjem lahko ohranjajo temperaturo nad 40 °C vsaj štiri minute aktivnega čiščenja, kar je še posebej uporabno pri odstranjevanju mastnih madežev v kuhinji in druge zahtevnejše umazanije.

Po končanem čiščenju se robot vrne na večnamensko postajo PowerDock, kjer se začne avtomatiziran postopek vzdrževanja. Sistem ThermoHub vodo segreje do 100 °C, dvajset razpršilnih šob pa poskrbi za temeljito izpiranje krp. Hkrati se s pomočjo sistema AceClean DryBoard in vrtečih se krp čisti tudi sama površina čistilne postaje.

Za dodatno varnost skrbi tehnologija PTC, ki po končanem postopku hitro zniža temperaturo območja pomivanja, preden robot spet zapusti postajo.

Takšen sistem zmanjšuje potrebo po ročnem pranju čistilnih krp in uporabniku omogoča bolj brezskrbno vsakodnevno uporabo.

FOTO: Dreame

Samo 5,5 minute polnjenja za do 24 odstotkov baterije

Eden od pomembnih izzivov pri robotskih sesalnikih je zagotavljanje zadostne avtonomije za čiščenje večjih površin. Dreame je zato model X60 Pro Ultra Complete opremil s tehnologijo PowerMaster, ki bistveno skrajša čas, potreben za ponovno polnjenje naprave.

Zgolj 5,5 minute hitrega polnjenja lahko napolni do 24 odstotkov kapacitete baterije. To pomeni, da robot med kratkim postankom na priklopni postaji hitro pridobi dodatno energijo, potrebno za nadaljevanje čiščenja.

Posebnost sistema je njegova učinkovitost pri usklajevanju različnih opravil. Medtem ko postaja PowerDock samodejno čisti krpe, se robot hkrati hitro polni. Tako lahko čas, ki bi ga naprava sicer porabila zgolj za vzdrževanje, izkoristi tudi za obnovitev energije.

Rezultat je manj prekinitev in učinkovitejše čiščenje večjih površin, kar je še posebej pomembno v prostornejših domovih.

FOTO: Dreame

Nova generacija pametnega čiščenja doma

Dreame X60 Pro Ultra Complete predstavlja nadaljnji razvoj robotskih sesalnikov, pri katerih ne gre več zgolj za samodejno sesanje tal, ampak za celovito, inteligentno in čim bolj avtonomno skrb za čistočo doma.

Kombinacija izjemne sesalne moči, prilagodljivih mehanskih rok, naprednega zaznavanja okolice, premagovanja višjih ovir in pomivanja tal s toploto odgovarja na številne izzive, s katerimi se uporabniki srečujejo pri vsakodnevnem čiščenju.

Posebno pozornost si zaslužijo rešitve za čiščenje težko dostopnih prostorov, saj prav pod pohištvom, ob talnih letvah in v ozkih kotičkih pogosto ostaja umazanija, ki zahteva dodatno ročno čiščenje.

Z modelom X60 Pro Ultra Complete Dreame nadaljuje svojo vizijo razvoja pametnih gospodinjskih naprav, ki z uporabo naprednih tehnologij zmanjšujejo čas, potreben za gospodinjska opravila, in uporabnikom omogočajo, da več časa namenijo stvarem, ki so jim zares pomembne.

Posebna predstavitvena ponudba v Sloveniji

Ob predstavitvi na slovenskem trgu je Dreame za model X60 Pro Ultra Complete pripravil posebno promocijsko ponudbo, ki poleg naprednega robotskega sesalnika vključuje tudi oblikovalnik las Dreame AirStyle Pro.

Dreame X60 Pro Ultra Complete je v okviru posebne ponudbe na voljo za 1.299,90 evra namesto redne cene 1.499,90 evra. Ob nakupu kupci prejmejo tudi oblikovalnik las Dreame AirStyle Pro v vijoličasti barvi, katerega navedena redna cena znaša 329,90 evra, v okviru paketa pa je na voljo brez doplačila.

Tako Dreame ob predstavitvi svoje nove generacije robotskega čiščenja kupcem ponuja dodatno ugodnost, ki združuje dve napredni napravi za vsakodnevno uporabo.

Več informacij o izdelku, posebni ponudbi in možnostih nakupa je na voljo na uradni slovenski spletni strani: https://www.dreame.si/izdelek/dreame-x60-pro-ultra-complete/

O podjetju Dreame Technology

Dreame Technology je tehnološko podjetje, ustanovljeno leta 2017, ki se osredotoča na razvoj inteligentnih gospodinjskih naprav. Njegovo poslanstvo je izboljševanje kakovosti vsakdanjega življenja z inovativnimi tehnologijami, napredno

Naročnik oglasne vsebine je Elkotex d. o. o., zastopnik in distributer za znamko Dreame