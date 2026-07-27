Dreame X60 Ultra Complete – tehnološki vrhunec

Vrhunec tehnologije na področju avtonomnega robotskega čiščenja je zdaj dosegljiv pod izjemnimi pogoji. Slovenskim kupcem je na voljo enkratna poletna ponudba za enega najbolj inovativnih izdelkov znamke – Dreame X60 Ultra Complete. Ta naprava prinaša neposredne odgovore na ključne izzive sodobnih bivalnih prostorov: izjemno nizko pohištvo, visoke pragove in trdovratno umazanijo. Ta vrhunska inovacija, ki združuje brutalno zmogljivost z izjemno tankim profilom ohišja, je zdaj del ekskluzivne akcije na uradni spletni trgovini.

FOTO: Elkotex

Dom brez meja

Sodobna stanovanja so pogosto opremljena z nizkim pohištvom, kar je za standardne robote nepremagljiva ovira. Dreame X60 Ultra Complete izstopa z izjemno tanko zasnovo – ko robot spusti svoj navigacijski senzor VersaLift, njegova višina znaša le 7,95 cm. To napravi omogoča nemoteno vožnjo pod nizkimi zofami, TV-omarami ali posteljami, s čimer doseže mesta, kjer se prah najpogosteje nabira.

FOTO: Elkotex

Inženirji so prav tako rešili težavo s prehodi med prostori. Zahvaljujoč napredni tehnologiji robot suvereno premaguje pragove, stopnice in ovire do višine kar 8,8 cm, kar pomeni, da arhitekturne razlike v domu ne zahtevajo več ročnega prestavljanja ali posredovanja uporabnika.

Brezkompromisna moč in ogrevano pomivanje

Kljub kompaktnim dimenzijam prinaša specifikacije, ki prekašajo standardne naprave. Sesalna moč in nadgrajena krtača DuoBrush proti zapletanju poskrbita za popolno odstranitev nečistoč brez ročnega čiščenja krtač. Ključna inovacija pa je sistem brisanja z zadrževanjem toplote – naprava podpira pomivanje s toplo vodo s temperaturo 40 °C in močnim pritiskom 15 N, kar omogoča znatno hitrejše in učinkovitejše raztapljanje maščobnih in trdovratnih madežev. Z dvojnimi fleksibilnimi rokami robot temeljito očisti tudi najbolj skrite robove in kote.

FOTO: Elkotex

Za brezhibno navigacijo skrbi napreden sistem z UI-kamero in projektorjem (3D strukturirana svetloba), ki z milimetrsko natančnostjo prepozna več kot 280 vrst vsakodnevnih predmetov in se jim dinamično izogne.

Ko se srečata vrhunski šport in visoka tehnologija: Cristiano Ronaldo in Dreame

Poleg izjemnih tehnoloških prebojev Dreame letos navdušuje javnost tudi z odmevnim svetovnim sodelovanjem, saj je novi uradni obraz znamke postal nogometni velemojster Cristiano Ronaldo. Sodelovanje z enim največjih športnikov v zgodovini poudarja zavezanost podjetja doseganju absolutnih vrhunskih rezultatov in nenehnemu napredku. Ronaldova prepoznavna nepopustljivost, osredotočenost na najmanjše detajle in stalna želja po tem, da ostane številka ena, se popolnoma ujemajo z vizijo modela Dreame X60 Ultra Complete, ki s svojimi revolucionarnimi zmogljivostmi postavlja nov mejnik in cilja prav na vrh ponudbe pametnih domov.

FOTO: Elkotex

Aktualna cena in ekskluzivna ponudba

Redna cena tega tehnološkega dragulja znaša 1.499,90 €. V sklopu trenutne poletne ponudbe pa je na spletni strani dreame.si ta izjemno inovativni model na voljo z visokim popustom, saj njegova akcijska cena znaša le 1.099,90 €. Ta enkratna priložnost velja za naročila vse do konca avgusta 2026 oz. do razprodaje zalog.

O podjetju Dreame Technology Podjetje Dreame Technology je bilo ustanovljeno leta 2017 in se posveča razvoju naprednih in inteligentnih rešitev za dom z vizijo izboljšanja kakovosti vsakdanjega bivanja. Vse aktualne modele in uradno podporo si lahko ogledate na uradnem spletnem naslovu: www.dreame.si.

Naročnik oglasne vsebine je Elkotex d. o. o.