Kako lahko ista tetovaža ženski zapre vrata v policijo, moškemu pa ne

Majhna tetovaža cvetlice je razkrila precej večjo težavo v pravilih italijanske policije. Prepoved vidnih tetovaž namreč po mnenju generalne pravobranilke Sodišča Evropske unije Tamare Ćapeta diskriminira ženske: zaradi predpisanega krila se lahko pokaže tetovaža, ki bi pod moškimi uniformnimi hlačami ostala neopazna.

Kot poroča Euroactiv, se je primer začel leta 2024, ko se je ženska, v sodnem postopku označena z začetnicama H. G., prijavila za delo v italijanski policiji. Iz izbirnega postopka so jo izločili, potem ko so na spodnjem delu njene noge opazili majhno tetovažo cvetlice.

Italijanski policisti in policistke ne smejo imeti tetovaž, ki bi bile vidne med nošenjem uniforme. Pri H. G. bi bila tetovaža opazna v ženski slavnostni uniformi, ki jo sestavljajo krilo in salonarji. Če bi bila kandidat moški, bi ista tetovaža ostala varno skrita pod hlačnico – in najverjetneje tudi zunaj pravnega spora.

Ko eno pravilo razkrije drugo

Po sklepnih predlogih, ki jih je Tamara Ćapeta predstavila v četrtek, lahko torej enaka tetovaža povzroči dva povsem različna izida, odvisno od spola osebe, ki jo nosi. Sklepni predlogi generalne pravobranilke za sodišče niso zavezujoči, vendar jim sodniki pri končni odločitvi pogosto sledijo.

Težava po njeni presoji ni nujno samo prepoved vidnih tetovaž, temveč njena kombinacija s spolno določenimi pravili oblačenja. Prvo pravilo zahteva, da tetovaža ostane skrita, drugo pa jo – ker mora ženska obleči krilo – razkrije.

Uniforma naj bi zagotavljala enoten videz. V tem primeru je, nekoliko ironično, prav njena neenotnost odločila, katera noga je za policijsko službo še sprejemljiva.

Tradicionalne vrednote proti enakemu obravnavanju

Italija je ureditev zagovarjala z argumentom, da slavnostna uniforma izraža »tradicionalne vrednote« in zagotavlja enoten videz policije na uradnih dogodkih.

Pri večini opravil se tudi pri ženskah tetovaža na nogi in še kmarsikje drugje ne bi videla. FOTO: Jure Eržen

Pravo EU v omejenih okoliščinah dopušča različno obravnavanje moških in žensk, vendar le, če zanj obstaja resnična poklicna zahteva in če ukrep ne presega tistega, kar je nujno za dosego cilja.

Po presoji Ćapete je takšno utemeljitev v obravnavanem primeru težko zagovarjati. Slavnostne prireditve pomenijo le majhen del policijskega dela, policistke pa pri opravljanju operativnih nalog že nosijo hlače. Tetovaža, ki je med običajnim delom skrita in na opravljanje policijskih nalog nima vpliva, tako postane ovira predvsem ob priložnostih, ko protokol zahteva krilo.

Cena protokolarnega krila

Generalna pravobranilka je opozorila tudi na nesorazmernost posledic. Na eni strani je želja države, da policistke ob posameznih slovesnostih nosijo krila. Na drugi je kandidatka, ki je zaradi tetovaže izgubila možnost, da bi se sploh pridružila policiji.

Po njenem mnenju ti dve okoliščini nimata primerljive teže. Tradicionalni videz slavnostne uniforme zato ne more samodejno upravičiti posledice, ki posameznico izključi iz celotnega poklica.

Končno odločitev bo Sodišče EU sprejelo pozneje. Tedaj bo znano, ali je majhna cvetlica zgolj pokukala izpod roba uniforme ali pa je dokončno razkrila diskriminatorno naravo italijanskih pravil.