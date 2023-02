Drobni tisk: Veste, kaj ste zavarovali?

Zavarovanje doma je zelo pomemben preventivni ukrep, ki vam pomaga, da ste v svojem domu brez skrbi, vendar le, če izberete primerna kritja. V praksi se namreč pogosto pokaže, da se ob sklenitvi zavarovanja premalo poglobimo v podrobnosti. In ko pride do škode, so skrbi ob preverjanju posledic nesreče še večje. Bodite zato z ustreznimi kritji čim bolje pripravljeni na različne scenarije.

Kakšno zavarovanje doma potrebujete?

Najprej je ključno, da se lotite zelo pomembne domače naloge: dobro premislite, kakšne nevarnosti ogrožajo vaš dom, nato se pozanimajte, ali se za njih lahko zavarujete in kakšna kritja še imate na voljo, pa morda nanje niste pomislili. Hkrati pa bodite tudi pozorni na ustrezno zavarovalno vsoto oziroma limit kritja – najvišji znesek, do katerega se vam izplača škoda.

najpogostejše nesreče, ki se zgodijo med domačimi stenami, so izliv vode, razbitje stekla, škode, ki jih povzročajo neurja in vlomi.

Najpogostejše napake pri sklenitvi zavarovanja za dom: nezavarovanost za neko nevarnost (velikokrat zaradi prepričanja, da se ne more zgoditi);

podzavarovanost (višina kritja ne ustreza dejanski vrednosti doma);

nepoznavanje možnosti zavarovanja za neko nevarnost (nepoučenost o možnostih dodatnih zavarovanj za dom);

Najpogostejše napake pri sklenitvi zavarovanja za dom: nezavarovanost za neko nevarnost (velikokrat zaradi prepričanja, da se ne more zgoditi);

podzavarovanost (višina kritja ne ustreza dejanski vrednosti doma);

nepoznavanje možnosti zavarovanja za neko nevarnost (nepoučenost o možnostih dodatnih zavarovanj za dom);

neseznanjenost s franšizami.

Pri Zavarovalnici Triglav lahko zavarovanje za dom popolnoma prilagodite svojim željam. Osnovnemu zavarovanju doma lahko namreč priključite tudi dodatna zavarovanja – na primer potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje naprav in inštalacij – ter določite višine kritja za stanovanjski objekt in opremo v njem.

Z dodatnimi zavarovanji lahko nadgradite svojo finančno varnost. Tako poskrbite, da zavarujete vse, kar bi težko nadomestili ali popravili iz lastnega žepa.

Lahko pa izberete tudi enega od vnaprej pripravljenih paketov, v katere so vključene nevarnosti, ki največkrat ogrozijo domove po Sloveniji.

Zavarovanje doma pri Zavarovalnici Triglav je preprosto, prilagodljivo in fleksibilno, saj lahko: izbirate med 3 paketi, ki jih lahko sklenete tudi po spletu ;

; zavarujete objekt in opremo hkrati ali le objekt in le opremo;

spreminjate lahko limite kritij in tako zavarovanje popolnoma prilagodite svojim potrebam – v tem primeru se posvetujte z zastopnikom, izberete poljubna kritja za objekt in opremo, dogovorite se za ustrezne limite kritij, višino soudeležbe pri škodi in sklenitev zavarovanja na novo ali dejansko vrednost.

Zavarovanje ni dovolj …

… da bi preprečili najhujše. Veliko lahko naredite tudi sami, predvsem z vzdrževanjem in ustreznimi varnostnimi ukrepi.

Najpogostejše nesreče, ki se zgodijo med domačimi stenami, so izliv vode, razbitje stekla, škode, ki jih povzročajo neurja in vlomi. Čeprav pri preprečevanju škode nimamo vedno vseh vajeti v rokah, pa imamo vsaj možnost, da se izognemo hujšim posledicam.

Kaj moramo torej postoriti doma, da bomo zmanjšali možnosti za nesreče?

Kurilno napravo in z njo povezane dimne vode, zračnike, pomožne naprave redno pregledujte in čistite skladno s predpisi, ki urejajo dimnikarsko službo.

#Da ne bi zagorelo

V kurilni sezoni so pogosta nevarnost dimniški požari. Ti nastanejo zaradi neustreznega kurjenja, zapiranja dovoda zraka, slabega goriva in neredno vzdrževanih ter neustrezno dimenzioniranih dimovodnih naprav.

Kaj lahko storite sami? Najprej je ključno, da kurilno napravo in dimnik vgradite z ustreznimi tehničnimi lastnostmi, skladno z navodili proizvajalca oziroma predpisi. Pri tem je pomembno, da je naprava glede na vrsto goriva priključena na ustrezen dimnik.

Če kurite z drvmi, uporabljajte suh les. Peleti morajo biti ustrezno certificirani, lesni sekanci pa ustrezno hranjeni in iz čim boljšega materiala. Vsebnost vode v lesu ne sme biti večja od 25 %. V kurilni napravi nikoli ne zažigajte kartona, dekorativnega papirja, robčkov ali novoletnih jelk − goreči delci se dvignejo v dimnik in lahko vžgejo obloge.

Podstrešje naj bo pospravljeno, v bližini dimnika ne hranite stvari, ki lahko zagorijo.

Kurilno napravo in z njo povezane dimne vode, zračnike, pomožne naprave redno pregledujte in čistite skladno s predpisi, ki jih urejajo dimnikarske službe.

Kaj še lahko zagori doma? Doma pogosto zagori zaradi slabih napajalnikov, dotrajane električne napeljave in starih gospodinjskih aparatov. Neredko pa je razlog čista nerodnost, kot je pozabljena posoda na kuhalniku ali cigareta, ki ste jo pozabili ugasniti.

Cenilci Zavarovalnice Triglav tako razkrivajo, da je izliv vode najpogostejša škoda, ki se pripeti doma.

#Da ne bi poplavilo

Ko se izlije voda in vam poplavi stanovanje ter še huje – ko začne teči tudi v sosedovo, potem je skrbi kar nekaj. Zato poskrbite za redno in strokovno vzdrževanje vodovodne napeljave. Najhujše okvare so namreč na dotrajanih vodovodnih in odtočnih ceveh.

Težave z vodo pa ne nastanejo zgolj zaradi slabe vodovodne napeljave ali pokvarjenega gospodinjskega aparata. Pogosto jo lahko zagode tudi dotrajana streha. Takrat so lahko stroški popravila oziroma sanacije še večji. Prav zato je pomembno, da redno pregledujete vodotesnost vaše strehe in že ob najmanjšem sumu, da voda pronica skozi kritino, pokličete na pomoč strokovnjake.

Tudi vsako netesnost ali moker madež, ki ga opazite, takoj odpravite in pokličite vodovodnega inštalaterja. Že rahlo kapljanje ali zamakanje lahko povzroči veliko škodo.

Dom je le en, zato ga zavarujte.

#Da ne bi ostali brez imetja

Seveda ne morete predvideti, ali se bodo vlomilci lotili ravno vaše nepremičnine, lahko jim pa dodobra otežite vstop v svoj dom.

Ker nepridipravi v hišo pogosto pridejo skozi vhodna vrata, svetujemo, da kupite ojačana protivlomna vrata. Če živite v pritličju, na okenska stekla namestite varovalne folije. Vlomilcem boste delo otežili tudi z namestitvijo zapore proti odpiranju okenskih kril. Dodatno se lahko zaščitite tudi z alarmnim sistemom in/ali nadzornimi kamerami.

Dom je le en, zato ga zavarujte

