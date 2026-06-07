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    Zanimivosti

    Druga poroka sina princese Ane

    Kraj poroke je izbrala nevesta, medicinska sestra Harriet Sperling. V Kemblu v Gloucestershiru je namreč živela, ko se je spoznala s Petrom Phillipsom.
    Mladoporočenca Peter Phillips in Harriet Sperling pred cerkvijo v  Kemblu, kjer sta se poročila. FOTO: Dylan Martinez/ Reuters
    Galerija
    Mladoporočenca Peter Phillips in Harriet Sperling pred cerkvijo v  Kemblu, kjer sta se poročila. FOTO: Dylan Martinez/ Reuters
    R. I.
    7. 6. 2026 | 19:15
    7. 6. 2026 | 19:21
    1:59
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    Britanska kraljeva družina se je v soboto zbrala na cerkveni poroki v Kemblu v Gloucestershiru, kjer so v drugi zakon pospremili Petra Phillipsa, sina princese Ane in Marka Phillipsa, in Harriet Sperling.

    Tam so bili tudi stric, kralj Karel III., s kraljico Camillo ter bratranec, valižanski princ in prestolonaslednik, princ William, s princeso Kate, ki so bili po poročanju BBC deležni pozdravnih vzklikov radovednih gledalcev, Phillipsova sestra Zara z možem Mikom Tindallom, vojvoda in vojvodinja Edinburška ter princesi Eugenie in Beatrice z možema. Oseminštiridesetletni Phillips je sicer šele 19. v vrsti za britanski prestol.

    Veliko vzklikov dobrodošlice je bila deležna valižanska princesa Kate. FOTO: Dylan Martinez/ Reuters
    Veliko vzklikov dobrodošlice je bila deležna valižanska princesa Kate. FOTO: Dylan Martinez/ Reuters

    Kraj poroke je izbrala nevesta, medicinska sestra Harriet Sperling, v tej vasi je namreč živela, ko se je seznanila s Petrom Phillipsom. Ta se je leta 2020 ločil od svoje prve žene Autumn Kelly, s Sperlingovo pa sta razmerje začela predlani. Avgusta lani sta objavila zaroko. Phillips ima iz prvega zakona 15-letno Savannah in 14-letno Islo, Sperlingova pa prav tako hčerko v najstniških letih Georgino.

    Philips je razmerje s Harriet Sperling (na fotografiji) začel predlani. FOTO: Dylan Martinez Reuters
    Philips je razmerje s Harriet Sperling (na fotografiji) začel predlani. FOTO: Dylan Martinez Reuters

    Poroka je bila na isti dan kot ena najprestižnejših konjskih dirk na svetu, Epsom Derby. Po poročanju Telegrapha sta se po poročni slovesnosti kralj in kraljica s helikopterjem odpravila tja, da bi podelila zmagovalni pokal. To je bilo prvič po letu 2019, da si je britanski monarh ogledal vrhunec dirkaške sezone in izročil pokal.

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