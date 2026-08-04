Drugačne počitnice: 11-letni Janko rajši vali življenja, kot gleda v zaslon

Medtem ko mnogi njegovi vrstniki poletne dni preživljajo naokoli, na morju, ob mobilnih telefonih, 11-letni Janko Odar iz Studora v Bohinju samostojno skrbi za več kot 100 živali. Jankov dan se začne precej drugače kot dan mnogih vrstnikov celo na podeželju, kaj šele v mestih. Še preden se jih večina obrne na drugi bok ali naredi prvi jutranji zamah proti pametnemu telefonu, je Janko že v akciji. Njegove poletne počitnice nimajo nič skupnega z brezdeljem. Njegov svet so hlevi, gnezda, krmilniki in zvoki več kot stoglave živalske družine, za katero skrbi povsem samostojno. »Moje ime je Janko, prihajam iz Bohinja ... Všeč mi je pa, da delam z živalmi,« se z deško skromnostjo, a izjemno odločnostjo predstavi bodoči šestošolec. Njegova ljubezen do živali še zdaleč ni kratkotrajna otroška ...