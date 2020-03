FOTO:Družabno življenje med štirimi stenami

Glasbeniki na oknih igrajo za sosede. FOTO: Voranc Vogel

Narodna galerija je zaprta, a zbirke si je mogoče ogledati tudi po spletu. FOTO: Jože Suhadolnik

Kolo na čakanju, nadomesti ga lahko sobna različica. FOTO: Reuters

Ljudje v času izolacije gledajo skozi okna. FOTO: Voranc Vogel

Ljubezen na prvi klik V tem času so kajpada tudi zmenki v živo veliko tveganje za zdravje. Tukaj so priložnost zaznale zmenkarske spletne strani, ki svetujejo, naj se ljudje najprej spoznajo virtualno, na prvi telesni stik pa počakajo, da širjenje virusa mine. Šal in drugih variacij na temo je seveda cela množica (»Če te korona ne bo vzela, te bom jaz«), prav tako novih izumov, portal Coffee Meets Bagel, denimo, po poročanju STA predlaga virtualni zmenek, na katerem zaljubljenca igrata videoigro, nastal je tudi portal Quarantine Together s sloganom Pridite bliže, četudi ne morete biti blizu.

Še nedolgo tega smo radi rekli, da se ljudje družijo samo še pred zasloni, zdaj, ko moramo zaradi širjenja koronavirusa ostati doma, je takšno druženje edino mogoče in celo edino dovoljeno. Kakor pogosto v izrednih razmerah se je tudi tokrat pokazala velika ustvarjalnost s celo vrsto predlogov, kako vse tisto, kar smo prej počeli zunaj in z drugimi ljudmi, početi notri, sami ali v krogu družine.Vsi tisti, ki si petek težko predstavljajo brez večernih dogodkov, so lahko včeraj prisluhnili spletnemu koncertu Slovenija, ostani doma. Kdor je to zamudil, lahko prek facebooka posluša glasbenike še ob drugih dnevih, pianist Miha Renčelj in harmonikar Jure Tori , denimo, nastopata vsak dan ob 18.30 na svojem profilu, na tem družbenem omrežju se je med drugimi izoblikovala skupina Glasbeniki in glasbenice v izolaciji, Koncert doma je tudi novi podkast na Valu 202 … Še vedno pa je mogoče, da kakšen koncert zaslišimo z balkona ali okna.Muzeji še naprej vabijo, tokrat v virtualne zbirke. Te si je mogoče ogledati na spletni strani narodnega muzeja , v virtualno galerijo in k ogledu spletnih zbirk vabi tudi narodna galerija, prav tako etnografski muzej. Moderna galerija je ta teden na facebooku začela serijo Artemija, s katero bodo zaposleni sledilcem ponudili kratko misel ali preblisk o izbranih umetninah iz njihovih zbirk. Muzej novejše zgodovine bo z obiskovalci ostal v stiku prek stripa. Ljudi vabijo, da v času koronavirusa v tej obliki predstavijo svoj vsakdanjik. Stripi (zbirajo jih do 1. aprila na facebooku, twitterju in instagramu) bodo prikazani na razstavi na to temo, ki bo v muzeju na ogled, ko bodo razmere spet normalne. Ob koncu akcije bodo na facebooku objavili še virtualno razstavo. Virtualni razstavi sta pripravili tudi Jakopičeva galerija in Equrna.Knjižnice so zaprte, toda izgovorov za brezplačno branje ni. Doma se gotovo najde kakšno neprebrano in pozabljeno čtivo, sicer pa je na voljo digitalna knjižnica, tudi Mladinska knjiga ponuja 50 brezplačnih elektronskih knjig ter brezplačen dostop do interaktivnih učbenikov na portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.Zaradi epidemije se je pesniška pobuda Plačaj z verzom prestavila na splet. V natečaju #instapoezije lahko še danes sodelujejo vsi polnoletni uporabniki instagrama in facebooka, in sicer z javno objavo avtorskega verza na osebnem profilu, ki mu dodajo ključnika #placajzverzom in #natecaj. Najboljši verzi bodo predstavljeni v posebni pesniški zbirki, deset izbranih avtorjev pa bo dobilo tudi finančno nagrado.Niti za zdrav duh v zdravem telesu ne bi smelo biti izgovorov. Društva in zavodi, ki pripravljajo rekreacijo, so morali zapreti vrata in razkužiti prostore, nekateri pa poskušajo stik s strankami ohraniti tudi z vadbo po spletu.Na facebooku je brezplačno mogoče v živo slediti vadbi studia Peti element , na primer, akcijo #vadidoma je zagnala tudi RTV Slovenija v sodelovanju s fakulteto za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije. Začela se je včeraj ob 18.00 (ob tej uri se nadaljuje vsak dan) z dvajsetimi počepi, ki jih je demonstriral kajakaš Peter Kauzer. Še vedno se je mogoče gibati v naravi, a če si želimo družbo, so lahko to le družinski člani, z drugimi mimoidočimi je treba držati ustrezno varnostno razdaljo.Zdi se neverjetno, a tudi potujemo lahko – z nekaj domišljije in s pomočjo popotniškega združenja, ki vsak dan v skupini na facebooku Ne čakaj pomladi, počakaj na maj vabi na potepanje v drugo državo. Prepotovali so že Kitajsko, Iran, Južno Korejo, Italijo ...Rešitev se je našla tudi za tiste, ki bodo pogrešali nakup sveže zelenjave na bližnjem trgu. Oglasni spletni portal Bolha je vzpostavil tržnico, na kateri se lahko prebivalci povežejo s pridelovalci lokalne hrane in sveža živila naročijo na dom. »Mreža dostave je omogočena po celotni Sloveniji, kljub temu pričakujemo, da bo največ prevzemov znotraj Ljubljane,« je za STA povedalz Bolhe.Pozivajo pa, da pri dostavi upoštevajo vsa trenutna priporočila: paketi naj se prevzamejo brez osebnega stika, kupci naj se z dostavljavci dogovorijo, da paket odložijo na vidno, vnaprej dogovorjeno mesto. Prav tako pozivajo, da se plačilo izvede na račun dostavnega podjetja ali pridelovalca.Nacionalna televizija je program že takoj prilagodila in za najmlajše gledalce dodala dva sklopa risank, sicer pa otroke vsak dan zabava oddaja Izodrom z voditeljema, ki sta jih v dobro voljo spravljala že med počitnicami, igralcemain, domiselnim scenarijem in dobro izbranimi gosti.Otroci si lahko v teh dneh doma ogledajo lutkovne predstave na spletnih mestih ljubljanskega in mariborskega lutkovnega gledališča,vsak dan pripoveduje pravljice, in sicer ob 18.30 na svojem profilu. Zvočne pravljice in knjige za otroke pa si je mogoče izposoditi tudi preko aplikacije Audiobook.Sicer pa je to čas, ko so v marsikateri družini vendarle začeli uresničevati vsaj nekatere od dejavnosti, ki jih prej niso mogli stlačiti v prekratke konce tedna. Kuhanje je postalo priljubljeno družinsko opravilo, otroci so potegnili na plano vse mogoče športne pripomočke, na katere so zaradi številnih popoldanskih dejavnosti že pozabili, tisti, ki imajo vrt, so zdaj bolj lagodno potisnili prste v zemljo, tudi v gozdovih je nekaj več gozdne pedagogike, čeravno bolj amaterske.