Družina Murdoch določila, kdo bo prevzel nadzor nad medijskim imperijem

Družina Murdoch je v ponedeljek sklenila dogovor, po katerem bo Murdochov politično najbolj konservativni sin Lachlan­ utrdil nadzor nad družinskim medijskim imperijem, ki vključuje Fox News in Wall Street Journal. Sestri Prudence in Elisabeth ter brat James Murdoch so privolili v izstop iz družinske nadzorne strukture in prejeli vsak po približno 1,1 milijarde dolarjev.

Elisabeth Murdoch je privolila v izstop iz družinske nadzorne strukture in prejela približno 1,1 milijarde dolarjev. FOTO: Emily Najera/Reuters

Dogovor vključuje ustanovitev novega družinskega trusta, ki bo do leta 2050 upravljal glasovalne delnice, zdaj v rokah Lachlana ter mlajših sester Grace in Chloe, vendar bo edini glasovalni nadzor v Lachlanovih rokah, s čimer je zagotovljeno ohranjanje konservativne uredniške smeri Fox Newsa in sorodnih medijev. Dogovor, ki ga je družina objavila v ponedeljek, bo zagotovil nadaljnjo konservativno usmeritev Fox Newsa, Wall Street Journala in New York Posta tudi po smrti 94-letnega Ruperta.

Znano je, da je družina Murdoch navdihnila avtorje uspešne tv-serije na HBO Nasledstvo (Succession), ki govori o medijskem mogotcu, ki se odloča, kateremu otroku bo predal nasledstvo imperija. Zgodba serije je vredna dobre shakesperovske drame, v tekmovanju za prevlado in moč se mešajo močna čustva, maščevanje, zavist in sovraštvo. A to, čemur smo priča v medijih v zadnjem času v resničnem življenju družine Murdoch, bi se težko kosalo celo s HBO-jevo serijo.

Dogovor, ki ga je družina objavila v ponedeljek, bo zagotovil nadaljnjo konservativno usmeritev Fox Newsa, Wall Street Journala in New York Posta tudi po smrti 94-letnega Ruperta. Foto Hailey Swanson/Reuters

Bitka za globalni televizijski in založniški imperij se je odvijala lani jeseni v sodni dvorani v Renu v Nevadi. Štiriindevetdesetletni Murdoch je poskušal spremeniti pogoje družinskega sklada, ki je bil ustanovljen po njegovi ločitvi od druge žene Anne leta 1999 in ima pomembne deleže v matični družbi Fox Newsa Fox in lastniku Wall Street Journala News Corp. Po prvotnem skladu bi se glasovalne delnice News Corp in Foxa po Murdochovi smrti prenesle na njegove štiri najstarejše otroke – Prudence, Elisabeth, Lachlana in Jamesa.

Dramatično dogajanje

Po poročanju New York Timesa se je Murdoch bal, da bodo trije njegovi dediči izvedli prevrat in odstavili Lachlana, ki je izvršni predsednik Foxa in predsednik News Corp, zato je predlagal spremembo sklada, ki bi preprečila kakršnokoli vmešavanje Lachlanovih bratov in sester, ki so politično bolj zmerni. Za New York Times so namreč pridobili zapečaten sodni dokument, v katerem je podrobno opisano dramatično dogajanje v zvezi z nasledstvom. Sodišče za dedovanje v Renu v Nevadi je ta načrt decembra zavrnilo in navedlo, da sta oče in sin, Rupert in Lachlan, ravnala v »slabi veri«, ko sta poskušala spremeniti nepreklicni sklad. Ta odločitev je po besedah vira ustvarila novo priložnost za pogajanja o poravnavi.

Zdi se, da je Rupert Murdoch, ki je tako kot patriarh Logan Roy v omenjeni seriji vedno poudarjal, da je medijski imperij v resnici družinsko podjetje in da si želi, da bi ga po njegovi smrti prevzela družina, v tem sodnem procesu dokončno razdvojil družino, je v oddaji BBC Today dejal Matthew Ricketson, profesor komunikacij na univerzi Deakin v Melbournu.

Fox News ostaja najbolj gledana novičarska kabelska mreža v ZDA in ima vplivno vlogo v politiki, zlasti med republikanci, ki cenijo njeno konservativno usmerjeno občinstvo.