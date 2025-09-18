Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

V času naraščajočih cen in vse večjih pritiskov na gospodinjske proračune se potrošniki vse pogosteje sprašujejo, kako lahko resnično prihranijo. Stroški bivanja, šolskih potrebščin, prehrane in gospodinjskih izdelkov se kopičijo, zato je vsak evro, ki ga lahko prihranimo, dobrodošel.

Družine, še posebej veččlanske, se tako ob vsakem obisku trgovine znajdejo pred izzivom: kako zagotoviti vse potrebno, obenem pa ohraniti nadzor nad mesečnimi stroški? Prav zato postaja vse pomembnejše, da razvijemo pametne nakupovalne navade. Te pogosto vključujejo tudi nakupovanje v času različnih akcij, a ob poplavi posebnih ponudb se zdi iskanje resnično ugodnih nakupov skoraj kot »misija nemogoče«. Prav zato je pomembno, da znamo prepoznati različne rešitve, ki ne temeljijo le na enkratnih popustih, temveč na stabilnih in preglednih prihrankih.

Rešitev se skriva v premišljenem nakupovanju

Nakupovalne navade močno oblikujejo družinski proračun, čeprav se tega pogosto niti ne zavedamo in razlika med nepremišljenim in premišljenim obiskom trgovine se hitro pokaže na računu; če gremo v trgovino brez načrta, pogosto posežemo po dodatnih izdelkih, ki jih nismo nujno potrebovali, in tako račun hitro zraste za 20 ali 30 evrov. Ko pa so nakupi premišljeni, dosledni in se zares držimo nakupovalnega seznama, se v našem nakupovalnem vozičku znajde samo tisto, kar potrebujemo. Tako se tudi drobni prihranki ob vsakem obisku trgovine sčasoma združijo v občuten letni znesek.

Mesečne in končno letne stroške nam lahko pomaga znižati tudi načrtovanje obrokov vsaj za nekaj dni vnaprej. Tako bomo natančno vedeli, kaj želimo kupiti, hkrati pa bomo poskrbeli tudi za manj zavržene hrane. Prav tako se je pametno izogibati nakupom pripravljenih jedi in pijač – doma pripravljena malica ali kosilo je dolgoročno cenejša, bolj zdrava odločitev in družini prinese občutno nižje mesečne stroške.

Prihranek pa lahko dosežemo tudi z nakupom izdelkov z daljšim rokom trajanja, kot so moka, testenine, olje ali konzervirana živila, na zalogo – še posebej, kadar so v akciji. Račun pa bo znižalo tudi kuhanje večjih obrokov, saj jih lahko razdelimo in porabimo naslednji dan, ali jih shranimo za hitro pripravo drugega obroka.

Dodatno prihranite s spremljanjem aktualnih akcij in posebnih ponudb

S spremljanjem SPAR akcij lahko družine hitro odkrijejo izdelke, ki jih redno potrebujejo, po občutno nižjih cenah. Eden najpreprostejših odgovorov se skriva v oznaki »Trajno znižano«, ki jo najdete v trgovinah SPAR. Gre za dolgoročno znižane izdelke priznanih blagovnih znamk, med katerimi so tudi številne osnovne potrebščine za vsakdanjo rabo.

FOTO: SPAR Slovenija

»Trajno znižano« pomeni, da je izdelek znižan vsaj šest mesecev

Ko v trgovini zagledamo oznako »Trajno znižano«, pogosto pomislimo na običajno akcijo z omejenim rokom trajanja. A v resnici gre za veliko več; pri Sparu namreč ta oznaka pomeni, da je cena določenega izdelka znižana za obdobje vsaj šest mesecev, pogosto še dlje. Potrošniku ni treba loviti akcij ali spremljati letakov, prihranek je zagotovljen vsak dan.

V sklopu te ponudbe je trenutno znižanih več kot 2800 izdelkov, med njimi pa najdemo tako osnovna živila kot tudi izdelke za gospodinjstvo, osebno nego in prehrano za otroke.

Kako lahko prihrani povprečna družina?

Če povprečna štiričlanska družina pri vsakem nakupu izbere izdelke z oznako »Trajno znižano«, lahko mesečno prihrani tudi več deset evrov. Ko te prihranke seštejemo, to pomeni, da družinski proračun na letni ravni ostane bogatejši za sto ali celo več sto evrov. Če k temu dodamo še druge SPAR-ove ugodnosti, kot so kuponi, kartica SPAR plus in posebne akcije, se lahko prihranek še dodatno poveča in postane pomemben del finančne razbremenitve za gospodinjstvo.

Med aktualno ponudbo izdelkov »Trajno znižano« so na primer:

Ti izdelki so del dolgega seznama, ki je v celoti dostopen tukaj.

FOTO: SPAR Slovenija

V Sparu prišparaš tudi z dodatnimi ugodnostmi Oznaka »Trajno znižano« ni edina prednost, ki jo SPAR ponuja svojim kupcem. Znotraj projekta »V Sparu prišparaš« so zbrane tudi druge pomembne ugodnosti, s katerimi lahko še dodatno optimizirate svoje nakupe: SPAR plus kartica omogoča dodatne popuste in koristi, ekskluzivne kuponske ponudbe in zbiranje točk zvestobe.

omogoča dodatne popuste in koristi, ekskluzivne kuponske ponudbe in zbiranje točk zvestobe. S-BUDGET izdelki so cenovno dostopna izbira osnovnih izdelkov, ki ohranjajo preverjeno kakovost po diskontnih cenah.*

so cenovno dostopna izbira osnovnih izdelkov, ki ohranjajo preverjeno kakovost po diskontnih cenah.* Kakovostna znamka SPAR : izdelki pod to znamko so v povprečju 30 % cenejši od primerljivih. Njihovo kakovost je potrdila tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, kar pomeni, da prihranek ne pomeni kompromisa pri kakovosti.

: izdelki pod to znamko so v povprečju 30 % cenejši od primerljivih. Njihovo kakovost je potrdila tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, kar pomeni, da prihranek ne pomeni kompromisa pri kakovosti. Nagradne igre in kuponi: ob nakupih sodelujete v kvizih in žrebanjih za darilne kartice, tedensko pa prejmete nove kupone z dodatnimi popusti.

ob nakupih sodelujete v kvizih in žrebanjih za darilne kartice, tedensko pa prejmete nove kupone z dodatnimi popusti. Akcije »1+1 gratis«, znižanja na blagovne znamke in druge tematske ponudbe. Skupaj te ugodnosti tvorijo celovit paket, ki omogoča tudi večje prihranke.

V Sparu se nakup vedno splača V poplavi akcij in oglasov na trgu je dragoceno, da lahko potrošnik zaupa ponudbam. Pri Sparu je znižanje jasno označeno. Ni skritih pogojev in nobenih presenečenj pri blagajni. Z oznako »Trajno znižano«, razširjeno ponudbo S-BUDGET, kakovostno znamko SPAR, programom SPAR plus in tedenskimi kuponi SPAR ustvarja okolje, kjer je varčevanje pri vsakodnevnih nakupih dosegljivo prav vsem. Naj bo vaš naslednji nakup priložnost za pametno odločitev. Oglejte si celoten seznam izdelkov z oznako »Trajno znižano«, pripravite svoj seznam in ob naslednjem obisku Spara preverite, koliko ste resnično prihranili.

FOTO: SPAR Slovenija

*Diskontne cene v promocijah družbe SPAR Slovenija d.o.o. predstavljajo primerjavo cen izdelkov S-BUDGET s primerljivimi izdelki v diskontnih trgovinah (Hofer in Lidl). Zagotavljamo, da izvajamo redne mesečne popise, na podlagi katerih vsak prvi teden v mesecu po potrebi prilagajamo cene izdelkov S-BUDGET, ki s tem ostajajo na diskontnih ravneh.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija