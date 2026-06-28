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    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo država.
    Beseda tedna je država. FOTO: Delo
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    Beseda tedna je država. FOTO: Delo
    dr. Jera Oman
    28. 6. 2026 | 12:00
    2:11
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    V teh dneh smo praznovali državni praznik, dan državnosti, v spomin na dogodke pred 35 leti, ko smo Slovenci dobili samostojno 'organizirano politično skupnost, ki ima na prostorsko omejenem ozemlju suvereno oblast', kot besedo država razlaga SSKJ2.

    S sprejetjem Deklaracije o neodvisnosti Slovenije in Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije so se uresničile sanje številnih generacij. Dokumenta sta pomenila, da slovenski narod v svoji državi lahko sam odloča o svoji prihodnosti. Čeprav se zdi neodvisnost včasih povsem samoumevna, zlasti za Slovence, rojene po letu 1991, ostaja neuresničen cilj za številne narode in ljudstva.

    Beseda država v slovarjih na portalu Fran.

    Drago Jančar v Spominu na Katalonijo navaja besede, ki jih je v pismu zapisal katalonski pisatelj Jaume Cabré: »Toda tisto, kar vam zavidam, je vaša politična neodvisnost. Zdaj je to, ali boste srečni ali ne, odvisno samo od vas samih. Ste gospodarji lastnih odločitev, pravilne rešitve so vaša zasluga, napor je le vaš, prav tako lenoba in napake. Zagotovili ste pogoje, da bo vaš slovenski jezik preživel […]«. Naj bodo te besede opomnik, kako pomemben je za nas 25. junij, kako ponosni smo lahko, da imamo svojo državo in kako velika odgovornost je, da jo njeni državljani soustvarjamo. Naš odnos do jezika, kulture in skupnosti bo namreč postal del slovenske zgodovine. Vse najboljše, Slovenija!

    ***

    Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Jera Oman.

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    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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