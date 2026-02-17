Državni zbor v sličicah, da o oblačkih ne govorimo

Zoran Smiljanić, na začetku kariere avtor alternativnih stripov tipa Hardfuckers in Družinske zgodbe, ki sodijo še v prejšnje tisočletje, od začetka aktualnega pa predvsem risar stripov, v katerih je izrisal znane in tudi manj znane izseke iz zgodovine Slovenije ter življenja njenih osebnosti, je k svoji izjemni stripografiji – počasi se bliža 50 izdanim enotam – dodal še Državni zbor v stripu.

Naslov pove vse, gre za stripovski sprehod za mlade skozi strukturo in življenje najvišje predstavniške in zakonodajne institucije Republike Slovenije. V njem ne manjka besed, napisov in tabel. »Največja môra je bil sklop Zakonodajni postopek, ki je tako kompliciran, da sem naredil kakih deset ali dvajset predlogov,« pravi sam. Vodnika sprehoda skozi DZ sta Maja in Miha, ki se, kot se za stripovske junake spodobi, nista niti najmanj postarala od prve Smiljanićeve Ustave v stripu, ki – s kasnejšimi dopolnitvami – obstaja že od leta 2011.