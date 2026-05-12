Dua Lipa toži Samsung zaradi uporabe njene podobe na tv embalaži

Britanska pevka Dua Lipa toži Samsung za najmanj 15 milijonov dolarjev (skoraj 13 milijonov evrov), saj trdi, da je ¸južnokorejski tehnološki velikan uporabil njeno fotografijo za prodajo svojih televizorjev, ne da bi ji izplačalo finančno nadomestilo ali pridobilo njeno dovoljenje, poroča britanski časnik Guardian.

V skladu s tožbo, ki je bila minuli petek vložena na ameriškem okrožnem sodišču v Kaliforniji, je Samsung začel uporabljati podobo Due Lipe na sliki televizijskega zaslona, ​​natisnjeni na kartonski embalaži za znaten del svojih televizorjev, lani prodanih v ZDA. Ko je 30-letna britanska pevka junija 2025 izvedela za sliko, je, kakor pravi tožba, takoj zahtevala, da podjetje neha uporabljati to sliko, vendar trdi, da jo je Samsung večkrat zavrnil.

Fotografija sporne Samsungove embalaže s podobo Due Lipe, objavljena v tožbi. FOOT: okrožno sodišče v Kaliforniji

»Obraz gospe Lipe je bil vidno uporabljen za množično tržno kampanjo za potrošniški izdelek brez njene vednosti, brez premisleka in glede česar ni imela nobene besede, nadzora ali vpliva,« piše v tožbi. »Gospa Lipa ni dovolila in ne bi dovolila takšne uporabe,« piše Guardian

V tožbi je navedeno, da je Dua Lipa lastnica avtorskih pravic za fotografijo, ki je bila posneta v zaodrju pred nastopom na festivalu Austin City Limits leta 2024. Lipa trdi, da gre za kršitev avtorskih pravic, kršitev kalifornijskega zakona o pravici do publicitete, za zahtevek po t. i. Lanhamovem zakonu, ki na zvezni ravni ureja postopke registracije blagovne znamke, in za zahtevek glede blagovnih znamk.

V tožbi je navedeno, da je Lipa »zelo selektivna« pri oglaševanju izdelkov. Na fotografiji Dua Lipa na podelitvi letošnjih britov. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Tožba trdi, da je Samsung finančno pridobil z ustvarjanjem videza njene podpore, pri čemer tožba navaja domnevne komentarje njenih oboževalcev in oboževalk, ki jih je podjetje delilo na družbenih omrežjih. »Ta televizor bi kupil samo zato, ker je na njem Dua Lipa,« je zapisal eden. »Tako obseden sem. Tako zelo jo imam rad.« »Sploh nisem nameraval kupiti televizorja, ampak sem videl škatlo, zato sem se odločil, da ga kupim,« je zapisal drugi, medtem ko je nekdo tretji menda zapisal: »Če morate kar koli prodati, preprosto postavite sliko Due Lipe.«

V tožbi je navedeno, da je bila Lipa »zelo selektivna« pri oglaševanju izdelkov in da je imela pogodbe z blagovnimi znamkami Apple, Porsche, Versace, Bulgari in Nespresso. Samsungovo ravnanje »se posmehuje njenemu trdemu delu pri vzpostavitvi uspešne blagovne znamke in ji je odvzelo možnost nadzora in monetizacije svojega premoženja«, še piše v tožbi.

Tožba trdi, da je Samsung finančno pridobil z ustvarjanjem videza njene podpore. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Lipa zahteva trajno prepoved proti Samsungu in »najmanj 15 milijonov dolarjev« dejanske odškodnine, plus kazensko odškodnino in plačilo sodne stroške. Samsung se po poročanju Guardiana na prošnje za komentar še ni odzval.