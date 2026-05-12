  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Dua Lipa toži Samsung zaradi uporabe njene podobe na tv embalaži

    Britanska pevka trdi, da je podjetje večkrat zavrnilo njene zahteve po prenehanju uporabe njene fotografije, in zahteva okoli 13 milijonov evrov odškodnine.
    Britanska pevka Dua Lipa toži Samsung zaradi nepooblaščene uporabe njene podobe na embalaži za televizorje. Na arhivski fotografiji pevka na letošnjem berlinalu. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters
    Galerija
    Britanska pevka Dua Lipa toži Samsung zaradi nepooblaščene uporabe njene podobe na embalaži za televizorje. Na arhivski fotografiji pevka na letošnjem berlinalu. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters
    R. I.
    12. 5. 2026 | 07:32
    3:23
    A+A-

    Britanska pevka Dua Lipa toži Samsung za najmanj 15 milijonov dolarjev (skoraj 13 milijonov evrov), saj trdi, da je ¸južnokorejski tehnološki velikan uporabil njeno fotografijo za prodajo svojih televizorjev, ne da bi ji izplačalo finančno nadomestilo ali pridobilo njeno dovoljenje, poroča britanski časnik Guardian.

    V skladu s tožbo, ki je bila minuli petek vložena na ameriškem okrožnem sodišču v Kaliforniji, je Samsung začel uporabljati podobo Due Lipe na sliki televizijskega zaslona, ​​natisnjeni na kartonski embalaži za znaten del svojih televizorjev, lani prodanih v ZDA. Ko je 30-letna britanska pevka junija 2025 izvedela za sliko, je, kakor pravi tožba, takoj zahtevala, da podjetje neha uporabljati to sliko, vendar trdi, da jo je Samsung večkrat zavrnil.

    Fotografija sporne Samsungove embalaže s podobo Due Lipe, objavljena v tožbi. FOOT: okrožno sodišče v Kaliforniji
    Fotografija sporne Samsungove embalaže s podobo Due Lipe, objavljena v tožbi. FOOT: okrožno sodišče v Kaliforniji

    »Obraz gospe Lipe je bil vidno uporabljen za množično tržno kampanjo za potrošniški izdelek brez njene vednosti, brez premisleka in glede česar ni imela nobene besede, nadzora ali vpliva,« piše v tožbi. »Gospa Lipa ni dovolila in ne bi dovolila takšne uporabe,« piše Guardian

    V tožbi je navedeno, da je Dua Lipa lastnica avtorskih pravic za fotografijo, ki je bila posneta v zaodrju pred nastopom na festivalu Austin City Limits leta 2024. Lipa trdi, da gre za kršitev avtorskih pravic, kršitev kalifornijskega zakona o pravici do publicitete, za zahtevek po t. i. Lanhamovem zakonu, ki na zvezni ravni ureja postopke registracije blagovne znamke, in za zahtevek glede blagovnih znamk.

    V tožbi je navedeno, da je Lipa »zelo selektivna« pri oglaševanju izdelkov. Na fotografiji Dua Lipa na podelitvi letošnjih britov. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    V tožbi je navedeno, da je Lipa »zelo selektivna« pri oglaševanju izdelkov. Na fotografiji Dua Lipa na podelitvi letošnjih britov. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

    Tožba trdi, da je Samsung finančno pridobil z ustvarjanjem videza njene podpore, pri čemer tožba navaja domnevne komentarje njenih oboževalcev in oboževalk, ki jih je podjetje delilo na družbenih omrežjih. »Ta televizor bi kupil samo zato, ker je na njem Dua Lipa,« je zapisal eden. »Tako obseden sem. Tako zelo jo imam rad.« »Sploh nisem nameraval kupiti televizorja, ampak sem videl škatlo, zato sem se odločil, da ga kupim,« je zapisal drugi, medtem ko je nekdo tretji menda zapisal: »Če morate kar koli prodati, preprosto postavite sliko Due Lipe.«

    V tožbi je navedeno, da je bila Lipa »zelo selektivna« pri oglaševanju izdelkov in da je imela pogodbe z blagovnimi znamkami Apple, Porsche, Versace, Bulgari in Nespresso. Samsungovo ravnanje »se posmehuje njenemu trdemu delu pri vzpostavitvi uspešne blagovne znamke in ji je odvzelo možnost nadzora in monetizacije svojega premoženja«, še piše v tožbi.

    Tožba trdi, da je Samsung finančno pridobil z ustvarjanjem videza njene podpore. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
    Tožba trdi, da je Samsung finančno pridobil z ustvarjanjem videza njene podpore. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

    Lipa zahteva trajno prepoved proti Samsungu in »najmanj 15 milijonov dolarjev« dejanske odškodnine, plus kazensko odškodnino in plačilo sodne stroške. Samsung se po poročanju Guardiana na prošnje za komentar še ni odzval.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Kakšen bi bil izid, če bi volili še enkrat?

    Obe vodilni stranki sta pridobili v primerjavi z aprilskim merjenjem, kaže Barometer. Delež neopredeljenih ostaja razmeroma majhen.
    Barbara Hočevar 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Interventni zakon potrjen, Bratuškova: Ljudje naj se na žalost pripravijo

    V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Nataša Avšič Bogovič iz Svobode izvoljena za podpredsednico DZ.
    11. 5. 2026 | 19:47
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Bono

    Kljub milijonom oboževalk je vedno ljubil le njo

    Zgodba o frontmanu skupine U2 je filmska. Nesrečni fant, ki se ni znal sprijazniti z veliko izgubo, je rešitev našel v glasbi in z njo navdušil milijone.
    Agata Rakovec Kurent 10. 5. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Nova aplikacija nakupovalnih centrov

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

    Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
    Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

    Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Umetna inteligenca

    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
    Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več

    Več iz teme

    tožbaSamsungDua Lipaglasbapodobaembalaža

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Naša kinolestvica: Hudičevka in Michael pred vsemi novostmi

    Štiri novosti med deseterico, a vrh ostaja enak prejšnjemu vikendu.
    12. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bitka za raj

    Adžunu Ilidžaliju se nasmiha jackpot vreden najmanj 140 milijonov evrov

    Hull, moštvo turškega vlagatelja pri Mariboru, je v kvalifikacijah za uvrstitev v premier league izločilo Millwall. Finale bo 23. maja na Wembleyju.
    12. 5. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dua Lipa toži Samsung zaradi uporabe njene podobe na tv embalaži

    Britanska pevka trdi, da je podjetje večkrat zavrnilo njene zahteve po prenehanju uporabe njene fotografije, in zahteva okoli 13 milijonov evrov odškodnine.
    12. 5. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Sezone za Dončića in Lakers je konec

    Los Angeles Lakers so na četrti tekmi serije z Oklahomo utrpeli še četrti poraz. Grom se je veselil tesne zmage.
    12. 5. 2026 | 07:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pesem Evrovizije

    Največji bojkot v sedemdesetletni zgodovini

    S prvim polfinalnim večerom se na Dunaju začenja najbolj kontroverzen Eurosong v zgodovini.
    Agata Rakovec Kurent 12. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dua Lipa toži Samsung zaradi uporabe njene podobe na tv embalaži

    Britanska pevka trdi, da je podjetje večkrat zavrnilo njene zahteve po prenehanju uporabe njene fotografije, in zahteva okoli 13 milijonov evrov odškodnine.
    12. 5. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Sezone za Dončića in Lakers je konec

    Los Angeles Lakers so na četrti tekmi serije z Oklahomo utrpeli še četrti poraz. Grom se je veselil tesne zmage.
    12. 5. 2026 | 07:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pesem Evrovizije

    Največji bojkot v sedemdesetletni zgodovini

    S prvim polfinalnim večerom se na Dunaju začenja najbolj kontroverzen Eurosong v zgodovini.
    Agata Rakovec Kurent 12. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    GigaSfera, nova Telemachova zgodba o povezanosti

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo