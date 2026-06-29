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    Dua Lipa na Portugalskem odprla knjižnico prepovedanih knjig

    Dua Lipa je v zadnjih letih postala ena najbolj prepoznavnih ambasadork branja med svetovnimi glasbeniki.
    Novoustanovljena knjižnica združuje sto del sodobne in klasične književnosti, ki so bila prepovedana, umaknjena iz šolskih programov ali knjižnic oziroma so zaradi svoje vsebine sprožila razprave. FOTO: Service95/instagram
    Galerija
    Novoustanovljena knjižnica združuje sto del sodobne in klasične književnosti, ki so bila prepovedana, umaknjena iz šolskih programov ali knjižnic oziroma so zaradi svoje vsebine sprožila razprave. FOTO: Service95/instagram
    Iz. R.
    29. 6. 2026 | 20:46
    29. 6. 2026 | 20:48
    5:17
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    Pevka, ustanoviteljica knjižnega kluba Service95 in dolgoletna zagovornica branja Dua Lipa je v portugalskem Portu odprla Manifesto Library, stalno knjižnico prepovedanih in cenzuriranih knjig, poroča Euronews. Projekt je nastal v sodelovanju pevkinega knjižnega kluba Service95 z znamenito knjigarno Livraria Lello ter predstavlja enega osrednjih dogodkov novega mednarodnega knjižnega festivala BABELL – City of Books.

    Novoustanovljena knjižnica združuje sto del sodobne in klasične književnosti, ki so bila prepovedana, umaknjena iz šolskih programov ali knjižnic oziroma so zaradi svoje vsebine sprožila razprave o svobodi izražanja, identiteti, politični moči in človekovih pravicah.

    Po besedah Due Lipe je Manifesto Library prva fizična uresničitev vizije njenega knjižnega kluba Service95, ki ga je ustanovila pred tremi leti z željo ustvariti prostor za pisatelje in bralce ne glede na njihove okoliščine.

    V okviru knjižnega kluba Service95 pevka vsak mesec priporoči novo knjigo ter se z njenim avtorjem pogovori v spremljajočem podkastu. FOTO: Service95/instagram
    V okviru knjižnega kluba Service95 pevka vsak mesec priporoči novo knjigo ter se z njenim avtorjem pogovori v spremljajočem podkastu. FOTO: Service95/instagram

    »Literatura sveta nas povezuje, a žal si tega ne želijo vsi. Tukaj boste našli sto knjig, ki postavljajo vprašanja ali pa so bila sama postavljena pod vprašaj. Nekatere so bile prepovedane zaradi tem, kot sta rasa ali spolna usmerjenost, druge so bile odstranjene iz javnih knjižnic ali šolskih programov, v nekaterih primerih pa so avtorji za svoje besede plačali celo z življenjem,« je ob odprtju zapisala pevka.

    Dodala je, da želi knjižnica počastiti tako knjige kot njihove avtorje in bralce: »To je svetišče knjig, ki so izginile, avtorjev, katerih pogum razkriva strukture moči in nadzora, ter bralcev, ki ne pristajajo na to, da bi jim drugi določali, kaj smejo brati. Včasih je najbolj subverzivno dejanje preprosto to, da prebereš knjigo in se o njej pogovarjaš.«

    Štiri teme svobode

    Zbirka je razdeljena na štiri vsebinske sklope – moč, nadzor, glas in spomin.

    Sklop Moč raziskuje vprašanja političnega in družbenega vpliva ter vključuje dela, kot so Drugi spol Simone de Beauvoir, 1984 Georgea Orwella, Felon (PrestopnikReginalda Dwayna Bettsa in Svobodna Lee Ypi.

    Nadzor obravnava mehanizme omejevanja svobode mišljenja, od nadzora in propagande do institucionalnih pritiskov. Med deli so Deklina zgodba Margaret Atwood, Proces Franza Kafke, The Memory Police (Spominska policijaYoko Ogawe in Ai Weiwei On Censorship (O cenzuri).

    Projekt je nastal v sodelovanju pevkinega knjižnega kluba Service95 z znamenito knjigarno Livraria Lello. FOTO: Service95/instagram
    Projekt je nastal v sodelovanju pevkinega knjižnega kluba Service95 z znamenito knjigarno Livraria Lello. FOTO: Service95/instagram

    V sklopu Glas so zbrana dela avtorjev in skupin, katerih glasovi so bili pogosto potisnjeni na rob. Med njimi so The Color Purple (Vijolična barvaAlice Walker, Satanski stihi Salmana Rushdieja, On Earth We're Briefly Gorgeous (Bežen trenutek bajnosti) Oceana Vuonga ter zbirka kratke proze afganistanskih pisateljic My Pen Is the Wing of a Bird (Moje pisalo je ptičje krilo).

    Tema Spomin pa se posveča ohranjanju osebnega in kolektivnega zgodovinskega spomina v času vojn, diktatur, izgnanstva in družbenih krivic. Med izbranimi deli so Pachinko Min Jin Lee, Patriot Alekseja Navalnega, Neznosna lahkost bivanja Milana Kundere ter Jakobove bukve Olge Tokarczuk.

    Več kot zbirka prepovedanih knjig

    Ustvarjalci poudarjajo, da Manifesto Library ni zgolj zbirka prepovedanih knjig. V njej so tudi dela, ki sama po sebi morda niso bila nikoli cenzurirana, vendar izzivajo prevladujoče družbene konvencije, odpirajo razprave o rasizmu, spolu, identiteti, svobodi izražanja in politični moči ter ohranjajo zgodbe in spomine, ki bi sicer lahko utonili v pozabo.

    »Manifesto Library izhaja iz prepričanja, da se s cenzuro knjige izgubi veliko več kot le zgodba. Omejena je pravica do postavljanja vprašanj, domišljije in razumevanja sveta,« so zapisali ob odprtju projekta.

    Knjižnica bo kot stalna zbirka odprta obiskovalcem znamenite knjigarne Livraria Lello v Portu. FOTO: Service95/instagram
    Knjižnica bo kot stalna zbirka odprta obiskovalcem znamenite knjigarne Livraria Lello v Portu. FOTO: Service95/instagram

    Vodja blagovne znamke Livraria Lello Francisca Pedro Pinto je poudarila, da knjigarna že več kot 120 let temelji na prepričanju, da je knjiga tehnologija svobode. Po njenih besedah Manifesto Library nadaljuje to poslanstvo, saj prihodnost branja ni pomembna le za književnost, temveč tudi za sposobnost družbe, da si predstavlja, razume in oblikuje svojo prihodnost.

    Nadaljevanje literarne zgodbe Due Lipe

    Dua Lipa je v zadnjih letih postala ena najbolj prepoznavnih ambasadork branja med svetovnimi glasbeniki. V okviru knjižnega kluba Service95 vsak mesec priporoči novo knjigo ter se z njenim avtorjem pogovori v spremljajočem podkastu.

    Odprtje Manifesto Library predstavlja novo poglavje te pobude in utrjuje njeno vlogo pri spodbujanju svobode izražanja, kritičnega mišljenja in dostopa do literature. Knjižnica bo kot stalna zbirka odprta obiskovalcem znamenite knjigarne Livraria Lello v Portu.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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