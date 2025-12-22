Božični sejmi Dunaj potisnili na rob prometnega kolapsa

Človekova želja po kiču, romantiki in druženju (tudi v veliki množici) se kaže na božičnih sejmih, še posebej na Dunaju, ki v adventnem času na številnih trgih in drugih javnih prostorih predstavljajo mesto kot iz pravljice. Te dni je posebna gneča v prvem okrožju, znotraj krožne avenije Ring, pa tudi na Mariahilferstrasse, glavni nakupovalni ulici, in pred mestno hišo, na trgu, kjer je tradicionalno največji božični sejem v mestu.

Policija je morala te dni zaradi prevelikega števila ljudi na sejmu večkrat zapreti Ring na tem odseku. Podobno je na Kärntner Strasse, glavni ulici skozi zgodovinsko središče, kjer skupine obiskovalcev dobesedno blokirajo promet, da bi ob Dunajski državni operi in hotelu Sacher naredili selfije pred bleščečim božičnim okrasjem.

Kljub prizadevanjem mestne turistične organizacije (Wien Tourismus), dunajske gospodarske zbornice in drugih, da bi privabili obiskovalce tudi v druge dele mesta, turisti daleč najbolj zasedajo najožje središče in še nekatere privlačne lokacije z božičnimi sejmi, kot je dvorec Schönbrunn.

Eden najbolj priljubljenih sejmov v avstrijski prestolnici je Wiener Christkindlmarkt pred mestno hišo.

Številne turistične agencije iz sosednjih in drugih držav prav zaradi božičnih sejmov v teh dneh v avstrijsko prestolnico pripeljejo skupine, tudi enodnevne izletnike. Na letališču v Schwechatu, kjer se med drugim kaže trend turističnega povpraševanja, so novembra našteli toliko potnikov kot še nikoli prej v tem mesecu. Bilo jih je 2,4 milijona, kar je 5,8 odstotka več kot novembra lani.

Avstrija bi brez Dunaja letos verjetno turistično stagnirala. Turisti daleč najbolj zasedajo najožje središče mesta. Božični sejmi so znak upanja

v času, ko se nenehno govori o gospodarskem zastoju.

Čezmerni turizem

Skratka, Dunaj konec leta pesti čezmeren turizem. Decembra lani je imel v svojih turističnih objektih več kot dva milijona prenočitev, letos jih bo verjetno še več. Povpraševanje narašča predvsem v višjih hotelskih kategorijah, zato ni presenetljivo, da se za Dunaj zanimajo velike verige luksuznih hotelov. To jesen so med drugim v središču mesta končali preureditev nekdanje stavbe trgovskega sodišča v razkošen hotel Mandarin Oriental.

Walter Strasser, vodja odnosov z javnostmi na Wien Tourismus, priznava, da včasih decembra, zlasti ob koncu tedna, nekateri kraji v mestu postanejo »točke pritiska«. Če se bo takšen trend nadaljeval, Dunaj ne bo brez rešitve, poudarja Strasser. Mestne oblasti to vidijo predvsem v umirjanju prometa v središču mesta, kar bi verjetno pomenilo prepoved motornih vozil na Ringu in še nekaterih ulicah.

Za zdaj stanje ni kritično, pravi Strasser in dodaja, da so polne nakupovalne ulice in obiskani božični sejmi na Dunaju znak upanja v času, ko se nenehno govori o gospodarskem zastoju. Kar dve tretjini vseh nakupov v državi, za katere pozneje kupci zahtevajo vračilo davka na dodano vrednost, je opravljenih prav v glavnem mestu.

S čezmernim turizmom, ki pesti na primer Barcelono in Benetke poleti, se Dunaj spoprijema konec leta. Fotografiji Elisabeth Mandl/Reuters

Dunajski sejmi dvigujejo obisk

Avstrija bi brez Dunaja letos verjetno stagnirala v skupnem turističnem obisku. Dunajčani pa so do turizma zelo strpni: po najnovejših raziskavah ima devet od desetih prebivalcev pozitiven odnos do turistov v mestu. Strasser še navaja, da se je število prebivalcev v zadnjih 25 letih zvečalo za skoraj pol milijona. »Ljudje so tu navajeni živeti v gneči.«

»Božični sejmi so zmaga za celoten Dunaj. So kraji srečevanja ljudi, kraji tradicije in kraji ustvarjanja dohodka za številne gospodarske panoge,« poudarja Margarete Gumprecht, vodja trgovinskega segmenta pri dunajski gospodarski zbornici. Letos na 14 večjih božičnih sejmih v mestu pričakujejo skupno 4,1 milijona obiskovalcev.

Po anketah med potrošniki 71 odstotkov odraslih Dunajčanov načrtuje vsaj en obisk mestnega božičnega sejma. Raziskave tudi kažejo, da je med obiskovalci sejmov skoraj polovica prebivalcev Dunaja (46 odstotkov), tretjina jih prihaja iz drugih avstrijskih dežel, iz tujine pa jih je 24 odstotkov.