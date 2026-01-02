Dunajski filharmoniki, lak za nohte in tetovaže

Ne preveč zadržan maestro, so zapisali ob lanski najavi Dunajskih filharmonikov, da bo naslednji novoletni koncert vodil Kanadčan Yannick Nézet-Séguin. In v četrtek smo res videli drugačnega maestra, energičnega, izraznega, s polakiranimi nohti in tetovažo. Kanadčan si je na biceps dal vtetovirati uvod v Adagietto iz Mahlerjeve Pete simfonije. »Glasba nas lahko vse združi, ker živimo na istem planetu,« je povedal v svojem kratkem nagovoru tik pred novoletnim nazdravljanjem. In zaželel »mir v srcih in predvsem mir med vsemi narodi sveta«, ter pozval k prijaznosti in odprtosti do drugačnosti, potem pa med Radetzkyjevo koračnico skočil z odra v dvorano in dirigiral občinstvu. Glasbenik, ki se odkrito predstavlja tudi na družabnih omrežjih, tudi s svojim možem, violistom Pierrom Tourvillom, je takoj po koncertu na instagramu objavil zapis: »Kot otrok sem dirigiral temu koncertu na televiziji. Od takrat sem sanjal o tem trenutku. Danes so se te sanje uresničile.«

Yannick Nézet-Séguin je bil rojen leta 1975 v Montrealu, študiral je klavir, dirigiranje, kompozicijo in komorno glasbo v Quebecu ter pri 25 letih postal glasbeni direktor Orchestre Métropolitain. Od leta 2008 do 2018 je bil glavni dirigent Rotterdamskega filharmoničnega orkestra, nato pa je postal glasbeni direktor Metropolitanske opere v New Yorku (pogodba do leta 2030). Njegove interpretacije so znane po subtilnosti, energiji in veliki izraznosti, zaradi česar je priljubljen pri vodilnih orkestrih po vsem svetu. Je tudi častni član Evropskega komornega orkestra in sodeluje s številnimi vodilnimi evropskimi zasedbami.

Pred dnevi je na tradicionalni tiskovni konferenci v dunajskem hotelu Imperial član upravnega odbora Dunajske filharmonije Daniel Froschauer pojasnil, kako je pravzaprav prišlo do angažmaja. Leta 2022 naj bi orkester nastopil na turneji v New Yorku pod vodstvom Valerija Gergijeva, vendar so ameriški organizatorji zavrnili ruskega zvezdniškega dirigenta zaradi povezav s Putinom. Orkester je tako iskal novega dirigenta in »na srečo« dobil Yannicka Nézet-Séguina, ki je mojstrsko dirigiral tri koncerte. V znak hvaležnosti so glasbeniki znova stopili v stik s Kanadčanom in ga vprašali, ali bi razmislil o dirigiranju tega pomembnega koncerta.

»Yannick se je zelo osredotočal na Severno Ameriko. ... V Evropi ni bil tako znan,« je dejal kontrabasist Michael Bladerer, generalni direktor orkestra. »Vedeli smo tudi, da imamo veliko starejših dirigentov in da bomo v prihodnosti potrebovali nekaj mladih.« Med uglednimi predhodniki Nézet-Séguina, ki so vodili novoletni koncert, so Herbert van Karajan, Carlos Kleiber, Claudio Abbado, Riccardo Muti in Daniel Barenboim. Naslednje leto bo v zlati dvorani Musikvereina dirigentsko palico vrtel Rus Tugan Sokhiev, ki je odstopil z mesta glasbenega direktorja Bolšoja, ko je Putin leta 2022 odredil invazijo na Ukrajino. Prav tako je odstopil z mesta glasbenega direktorja Nacionalnega orkestra Kapitola v Toulousu, potem ko so francoski mediji pritiskali, naj poda izjavo o Rusiji.