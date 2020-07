FOTO:Dunajski kavarniški duh na bone

Na Dunaju, ki je tako kot vsa druga turistična mesta v tem času le bleda podoba vrveža, kakršnega je bilo na ulicah mogoče doživeti v preteklih letih, so nekaj življenja v kavarne in restavracije vrnili z boni za meščane. S tem so mestni veljaki, da bi pomagali gostincem, potrkali na tipični dunajski kavarniški duh, Wiener Gemütlichkeit. Kot vse kaže, uspešno, saj so meščani v dobrem mesecu unovčili tretjino bonov v skupni vrednosti deset milijonov evrov. Socialdemokrati, ki so do zdaj na Dunaju zmagali na vseh avstrijskih svobodnih volitvah, in konservativni narodnjaki, ki tradicionalno prevladujejo med podjetniki, ...