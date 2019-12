Dvanajstletni Jackson Pollock

Poznavalci umetnosti ga primerjajo s slovitim Jacksonom Pollockom. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Kako se bo razvijal naprej?

Ciniki, ki ob dragocenih abstraktnih umetniških delih ugotavljajo, »vsak otrok bi lahko naslikal kaj takega«, imajo tokrat prav, je Reuters začel zgodbo o čudežnem mladem slikarju iz Vietnama. Komaj 12-letni Xeo Chu namreč prodaja svoje abstraktne slikarije po cenah, ki se dvigujejo tudi čez 135.000 evrov, poznavalci umetnosti pa ga primerjajo s slovitim Jacksonom Pollockom (1912–1956), enim od glavnih predstavnikov abstraktnega ekspresionizma.Učenec sedmega razreda ima v galeriji Berges v newyorški četrti Soho svojo prvo samostojno razstavo; naslovil jo je Velik svet, majhne oči. Kljub temu v poslu ni zelenec; prvo sliko je prodal, ko je bil star šest let, slikati je začel pri štirih – čopič mu je v roke potisnila mati, ki ima umetniško galerijo v Vietnamu, naslikati pa si je želel svoje brate.Za razstavo v New Yorku je ustvaril štiridelno platno, dolgo štiri metre in pol. »Ko mi je mama povedala, da bom imel razstavo v New Yorku, sem sklenil, da moram naslikati vsaj eno res veliko delo. Delal sem ga tri mesece,« je povedal za Reuters.Ko so ga vprašali, kaj mu je najbolj všeč pri slikanju, je odgovoril: »Ustvarjalnost. Izbiram lahko med različnimi tehnikami, katere detajle bom poudaril in katere barve uporabil.«Pri primerjavah z Jacksonom Pollockom, ki je večino najbolj znanih del ustvaril v 40. in 50 letih prejšnjega stoletja, ugotavljajo eno pomembno razliko: Chu ustvarja podobne umetnine kot sloviti slikar že na začetku kariere, zato bo zelo zanimivo videti, kako se bo razvijal naprej, je poudaril lastnik galerije George Berges. Razstava bo odprta do 2. januarja.