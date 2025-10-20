Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Raziskava Philips Avent razkriva, da se mamice pogosto počutijo krive, ko si vzamejo čas zase – okoli polovica mam (44 %) občuti pritisk, da »morajo narediti vse«.

FOTO: Philips

Mame verjamejo, da lahko najbolje skrbijo za svoje dojenčke, ko poskrbijo tudi zase – in menijo, da je čas, da se zrušijo družbeni pritiski, da morajo biti »popolni« starši.

Kot odgovor na to Philips Avent začenja novo gibanje Share the Care, spodbujajoč družine, prijatelje in skupnosti za boljšo podporo mamam, da lahko tudi same prioritetizirajo svoje počutje in skrb zase.

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), globalni voditelj na področju zdravstvene tehnologije, začenja gibanje #ShareTheCare, ki poziva družine, prijatelje in skupnosti, naj pomagajo mamam pri delitvi skrbi za dojenčka, da lahko mame prioritetizirajo svoje počutje in skrb zase. Philips Avent se zavzema za rušenje staromodnih idealov, da morajo mame »narediti vse« same. Poziv prihaja kot odgovor na raziskavo, ki razkriva, da imata dve od treh mam (61 %) samo eno uro ali manj dnevno za svoje osnovne potrebe.

Mame skrbijo za svoje počutje

Nadaljnja raziskava kaže, da okoli polovica mam (44 %) občuti pritisk, da »morajo narediti vse«, več kot tretjina mam (37 %) pa »zelo« skrbi za svojo splošno srečo in počutje. Velika večina mam (73 %) pravi, da bi na njihovo sposobnost skrbi za dojenčka negativno vplivalo, če bi bila njihova sreča in počutje prizadeta, kar razkriva, da mame najbolje skrbijo, kadar skrbijo tudi zase.

Mame so pod večjim pritiskom kot pred desetletjem

Gibanje Philips Avent prihaja v trenutku, ko mame potrebujejo podporo svojih timov bolj kot kdaj prej. Raziskava razkriva, da skoraj vse mame (74 %) verjamejo, da so se družbeni pritiski in pričakovanja do njih povečali v zadnjih 10 letih, s čimer se strinja večji del družbe (66 %). Pravzaprav, večina ljudi (88 %) prepoznava, da mame žrtvujejo svoje osebno zdravje in počutje, da bi skrbele za dojenčka. Te žrtve pomenijo tveganje, saj so mame (74 %) bolj anksiozne v primerjavi z obdobjem, preden so imele otroke.

Pomanjkanje spanja igra veliko vlogo – in mame pozivajo k podpori (dobremu spancu)

Premalo počitka igra veliko vlogo pri tem, kako se mame danes počutijo, saj več kot polovica (51 %) pravi, da jih pomanjkanje spanja postavlja pod še večji pritisk; skoraj četrtina (23 %) izgubi tri ure ali več vsako noč. Mame (66 %) želijo, da bi jim partnerji pomagali pri skrbi za dojenčka. Skoraj polovica mam (44 %) želi, da bi jim pomagali tudi stari starši. Pa vendar, družba ostaja zadržana, tretjina ljudi (38 %) odstopa od vstopa v pomoč iz strahu, da ne bi skrbeli za dojenčka, kot mame pričakujejo.

Sporočilo Share the Care je jasno – in Philips Avent vodi pobudo

Glede na ugotovitve Philips Avent skozi to novo gibanje dviguje zavest in spodbuja družine, prijatelje in širše podporne mreže, da se vključijo – to je lahko preprosto kot prevzem nočne izmene ali delitev hranjenja dojenčka.

Philips Avent je tukaj, da pomaga

Zdaj je čas, da družba stopi v akcijo in podpira mame. In Philips Avent je tukaj, da pomaga. Ob praznovanju lanske 40-letnice ostajamo zavezani podpori in spodbujanju žensk, da prevzamejo nadzor nad svojo starševsko potjo skozi obdobje pred spočetjem, med nosečnostjo in poporodno obdobje, da bi izboljšali zdravje in počutje mam, dojenčka in družine.

O raziskavi

Mednarodno raziskavo je izvedla družba OnePoll v imenu Philipsa novembra 2023 z 12.000 mamami, ki imajo otroke, stare od 0 do 3 let, v naslednjih državah: ZDA, Francija, Indija, Indonezija, Poljska, Turčija, Brazilija, Nemčija (skupaj 12.000 odgovorov mam). Raziskava prav tako vključuje vprašanja, postavljena 2.000 članom splošne populacije (uteženo, da so nacionalno reprezentativni glede na starost/spol/regijo) v vsaki od zgoraj navedenih držav (skupaj 16.000 odgovorov splošne populacije).

Naročnik oglasne vsebine je Philips