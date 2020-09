FOTO:Dve uri in pol v 200 kilogramih ledenih kock

FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Nasmejan Koeberl po tem, ko je premagal svoj lanskoletni rekord. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Četudi so kocke ledu v poletnih mesecih odličen pripomoček za hlajenje pijače, so lahko tudi pripomoček za postavljanje rekordov. Avstrijecje včeraj premagal svoj osebni rekord, v po meri narejeni škatli, napolnjeni z 200 kilogrami ledenih kock, je – oblečen zgolj v kopalke – zdržal dve uri, trideset minut in sedeminpetdeset sekund, poroča britanski Guardian.Kot je povedal, je bolečino zaradi mraza preganjal s pozitivnimi mislimi: »Z vizualizacijo in pozitivnimi čustvi sem lahko vzdržal to bolečino,« je dejal novinarjem.Na mestnu trgu mesta Melk v spodnji Avstriji se je zbrala manjša množica, ki je opazovala, kako je Koeberl za trideset minut izboljšal svoj lanski rekord.Avstrijec je po tem, ko so ga pomočniki odnesli iz ledene škatle, dejal, da se počuti dobro in da sonce na njegovem hrbtu prija dobro. »Uspel si bom obleči nogavice – najpomembnejše je namreč ogreti stopala,« je dejal.Sicer pa želi Avstrijec prihodnje leto v Los Angelesu premagati svoj letošnji rezultat. Kot trdi njegova ekipa, je sicer Koeberlov rekord tudi svetovni rekord, ko gre za čim daljše izpostavljanje telesa ledu.