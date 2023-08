Dve uri reševali slike, toda voda je bila hitrejša

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Na Sneberskem nabrežju v Ljubljani, naselju 40 montažnih hiš dvojčkov, ki jih je zadnje deževje tako prizadelo, da so spodnji prostori vseh domov uničeni, živi tudi slikar Gustav Gnamuš. Dvainosemdesetletni umetnik je čez noč ostal ne le brez ateljeja, ki ga je imel v hiši, temveč tudi brez precej avtorskih del, voda z muljem je razdejala tudi njegov japonski vrt.

Medtem ko so na dan solidarnosti prostovoljci s samokolnicami in drugim orodjem neumorno odstranjevali uničeno pohištvo, do golega »lupili« stene hiše in tla, nas je pot v zvezdasto zgrajenem naselju pripeljala tudi do hiše znanega umetnika. »V njej živi slikar Gnamuš,« smo izvedeli mimogrede. »Po študiju sta si z ženo kupila tole hišo, zadaj je ustvaril japonski vrt, nad katerim so navdušeni celo Japonci, tudi sicer je veljal za enega od najlepših vrtov v Sloveniji, v filmu Naši vrtovi ga je ovekovečil Metod Pevec. Celo zdaj, ko je uničen, je neka gospa rekla, kako lep vrt,« je povedal Robert Černelč, prav tako slikar in režiser, sicer pa mož slikarjeve hčere Nadje Gnamuš, umetnostne zgodovinarke.

Leta 2001 je za slikarski opus prejel Prešernovo nagrado FOTO: Matej Družnik/Delo

Mežičan v Ljubljani Gustav Gnamuš je bil rojen leta 1941 v Mežici. Med letoma 1961 in 1966 je pri Francetu Miheliču, Maksimu Sedeju in Gabrijelu Stupici študiral slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, diplomiral je leta 1966. Od leta 1978 je bil predavatelj na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, od leta 1990 ima status rednega profesorja za slikarstvo. Leta 2001 je za slikarski opus prejel Prešernovo nagrado, 2013. pa je bil imenovan za zaslužnega profesorja ljubljanske univerze.

Nadja Gnamuš (v sredini) z možem Robertom Černelčem in sokrajanko Sneberskega nabrežja FOTO: Gordana Stojiljković/Slovenske novice

Uničeni skice in delovni material

»Slike so večinoma uničene, med poplavo smo jih reševali dve uri, tudi atelje je v celoti uničen,« je dodala slikarjeva hči. Slike so sicer deponirane v zgornjem, spalnem delu hiše, a ker bi septembra v Galeriji Bažato v Ljubljani morala biti razstava umetnikovih del, so bile v spodnjih prostorih. »Fotograf je namreč pripravljal material za katalog ter jih je fotografiral, zato so bile spodaj v hiši,« je pojasnila Nadja Gnamuš. Na srečo, je dodala, sta bila z možem v bližini in del slik rešila, ogromno škode je na skicah, idejnih zasnovah, voda je zalila tudi ves delovni material. »Slike so plavale, ko sem jih pobiral, sem se zaradi stekla, ki se je prijelo slike, urezal,« je dodal Černelč.

Slike so deponirane v zgornjem delu hiše, a ker bi septembra v Galeriji Bažato v Ljubljani morala biti razstava umetnikovih del, so bile v spodnjih prostorih. FOTO: Gordana Stojiljković/Slovenske novice

»Kar smo rešili, je zdaj deponirano v depojih Muzeja in galerije mesta Ljubljane. Načelnica za kulturo na Mestni občini Ljubljana in direktor MGLM sta pripeljala manjši kombi, da smo jih spravili,« je povedala sogovornica.

Pomoč restavratorjev

Nad slikarjevim japonskim vrtom so bili navdušeni celo Japonci, je povedal Robert Černelč. FOTO: Gordana Stojiljković/Slovenske novice

V naselju živi tudi glasbenik, je povedal Černelč, malo višje, v zidani hiši, pa mu je kljub temu blatna voda uničila studio, mešalno tehniko in inštrumente. »Povedal mi je, da so hišo očistili, posušili, dezinficirali, mi pa tega ne moremo storiti. Zavedamo se, da je drugod po državi še slabše, a problem tega naselja je, da so hiše montažne, zaradi steklene in kamene volne med stenami že nastaja plesen, ki jo je treba odstraniti. Problem je tudi, da so hiše dvojčki, zato morata sanirati oba soseda,« je povedal Černelč.

»Očetovi akvareli so uničeni, rešujemo tisto, kar lahko. Slikar Zmago Lenardič suši papirnate dele, računamo tudi na pomoč restavratorskega centra in akademije,« je dodala Nadja Gnamuš. Dokler hiša ne bo nared za bivanje, Gustav Gnamuš in njegova žena začasno bivata pri hčeri.