Dve vili v Goriških Brdih, ki se izogneta rustikalnim klišejem

Goriška Brda pogosto povezujemo s kamnom, lesom in rustikalno podobo podeželskih hiš, a sodoben interier lahko lokalno tradicijo interpretira tudi precej drugače.

Oblikovalka Eva Nedeljko iz studia EVAVOI je pri dveh počitniških vilah izhajala iz značilnih materialov okolja, nato pa jim dodala izrazito sodobne poudarke. Vidni tramovi, opeka, keramika in les se tako srečajo z močnimi barvami, zrcalnimi površinami in nepričakovanimi detajli. Čeprav sta vili del istega projekta, ima vsaka svoj značaj in povsem drugačno atmosfero.

Na Deloindom.si preverite, kako sta videti vila Dante in vila de Papel, katere rešitve najbolj presenetijo ter kako je avtorica projekta povezala briško tradicijo s sodobnim oblikovanjem.

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ.