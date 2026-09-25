Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

Barcaffè Espresso Single Origin India in Barcaffè Espresso Prestigio sta osvojila zlati medalji na tekmovanju International Coffee Tasting 2026, enem vodilnih mednarodnih ocenjevanj kave. Dvojno priznanje potrjuje kakovost espresso portfelja Barcaffè, kakor tudi kontinuiteto uspehov, ki jih oba nagrajena izdelka že vrsto let dosegata na mednarodnem prizorišču.

Ljubljana, 25. septembra 2026 – Barcaffè se z letošnjega tekmovanja International Coffee Tasting vrača z dvema zlatima medaljama. Na 18. izvedbi mednarodnega tekmovanja, ki je potekala 9. in 10. septembra v kraju Settimo Torinese pri Torinu v Italiji, sta bila z zlatom nagrajena dva izdelka Barcaffè – Espresso Single Origin India in Espresso Prestigio.

International Coffee Tasting je eno vodilnih mednarodnih tekmovanj s senzoričnim ocenjevanjem kave, na katerem strokovni panel degustatorjev izdelke ocenjuje na slepo, izključno na podlagi njihovih senzoričnih lastnosti. Letos so podelili 38 zlatih medalj izdelkom 26 podjetij iz sedmih držav, Barcaffè pa je edina nagrajena blagovna znamka iz regije.

Izjemno smo ponosni na letošnja priznanja, ki so še ena potrditev kakovosti espresso izdelkov Barcaffè in dela vse naše ekipe. Še posebej nas veseli, da naše kave iz leta v leto prejemajo mednarodna priznanja, saj prav ta kontinuiteta kaže, da za rezultati stojijo znanje, izkušnje in visoki standardi, ki jih gradimo že vrsto let. Priznanja so nam dodatna motivacija, da še naprej razvijamo espresso portfelj Barcaffè in ustvarjamo izdelke, ki se lahko kosajo z najboljšimi

Je poudarila Tihana Vujčić, direktorica marketinga in razvoja pri Barcaffèju.

Tihana Vujčić, direktorica marketinga in razvoja pri Barcaffèju FOTO: Barcaffè

India in Prestigio sta del profesionalnega espresso portfelja Barcaffè, namenjenega gostinskemu kanalu (HoReCa), ki ga Barcaffè v zadnjih letih intenzivno povečuje. Poleg razvoja izdelkov nenehno vlaga v sodelovanje s partnerji ter v znanje in izobraževanje profesionalnih baristov.

Nagrade, ki potrjujejo kakovost

Kontinuiteto uspehov Barcaffè na tekmovanju International Coffee Tasting potrjujejo priznanja. Espresso Single Origin India je zlato osvojil že tretjič (2021, 2024 in 2026), Prestigio pa je letos ponovil uspeh iz leta 2021. Zlati medalji sta v preteklih letih prejela tudi Divino (2020) in Flora (2024).

Letošnji uspeh je zaokrožil še direktor razvoja pri Barcaffèju Krešo Marin, ki je bil razglašen za najboljšega degustatorja (IIAC Best Taster 2026). Skupaj z zlatima medaljama za espresso izdelka to priznanje potrjuje visoko raven znanja in izkušenj strokovnjakov, ki stojijo za razvojem espresso portfelja Barcaffè.

Tekmovanje International Coffee Tasting od leta 2006 organizira IIAC – International Institute of Coffee Tasters, mednarodna neprofitna organizacija, specializirana za senzorično ocenjevanje kave. V dosedanjih izvedbah tekmovanja so ocenili skoraj 5000 izdelkov, mednarodna mreža IIAC pa danes povezuje okoli 13.000 strokovnjakov in udeležencev izobraževanj iz več kot 40 držav.

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