Dvesto evrov za moškega »zgoraj brez«

Izolski občinski odlok o javnem redu in miru, ki med drugim zapoveduje spodoben videz oziroma prepoveduje sprehajanje v kopalkah ter brez spodnjega ali zgornjega dela oblačil zunaj kopališč, je pred dvema letoma vzbudil precej pozornosti, saj za tako kršitev predvideva kar 200 evrov kazni. Kot pravijo v izolskem turističnem združenju, pa občinski redarji izrekajo predvsem opozorila. Med kršitelji je največ tujcev, zlasti mlajših moških, ki so »zgoraj brez«.

Dobronamerno opozorilo večinoma zaleže, dodajajo, in tudi tovrstnega vedenja obiskovalcev je vse manj. Kršitve se najpogosteje dogajajo ob prihodu na plažo in odhodu z nje, izgovori pa so, da imajo v bližini apartma ali vozilo, pa tudi – da je neznosno vroče. »Čeprav smo blizu plaže, teh težav, da bi v hotel ali restavracijo hodili v kopalkah, skorajda nimamo. Res pa je, da imamo izobešeno prepoved,« pravi Primož Franca iz izolskega hotela Marina. »Odlok imamo, a ljudje še naprej hodijo neprimerno oblečeni po Izoli,« pa meni Nataša Godina iz tamkajšnje gostilne Sidro. Če pride k njim gost v kopalkah, ga opozorijo, da ga takega ne morejo postreči, in to razumejo.

O pravilih ozavešča

tudi znan igralski par

Težava v Izoli so bili tudi pasji iztrebki in živalski urin na ulicah, vendar občinski redarji opažajo, da se razmere glede tega izboljšujejo. Pogosteje pa se ukvarjajo z nadzorom prepovedi hranjenja golobov ali galebov v bližini kopališč, zaradi česar so že izdali globe in izrekli več opozoril. Najpogostejše kršiteljice so starejše gospe iz Izole. Prav tako so med turistično sezono v porastu kršitve zaradi vožnje z električnim skirojem ali kolesom po pločnikih in ulicah, namenjenih pešcem. V teh primerih redarji kršitelje opozarjajo, da morajo svoje vozilo potiskati ob sebi.

Pri uveljavljanju omenjenega občinskega odloka pomagajo reditelji oziroma informatorji. Ti obiskovalcem delijo zloženke v štirih jezikih, v katerih jih prijazno informirajo o ustreznem vedenju. Lani so na turističnem združenju sporočila iz zloženke nadgradili z desetimi humornimi videi, poimenovali so jih Zelene skrivnosti Izolanov, v katerih nastopa znan igralski par, Mojca Fatur in Klemen Slakonja.

Moteče dekliščine

in fantovščine

V koprski in piranski občini sicer niso prepovedali sprehajanja v kopalkah po mestu, a imajo v občinskem odloku druga podobna pravila kot v Izoli, tudi globa za kršitve – 200 evrov – je enaka. V ankaranski občini pa so povedali, da sploh nimajo težav zaradi turistov v kopalkah, saj so tamkajšnje plaže nekoliko odmaknjene od središča naselja.

Egon Štibilj, vodja enote Plaže in pristanišča pri javnem podjetju Okolje Piran, opozarja predvsem na moteče dekliščine in fantovščine, ki se poleti pogosto odvijajo na plaži. »Dogaja se, da nadlegujejo druge goste, jim skušajo prodajati pijačo, češ da gre izkupiček ženinu ali nevesti. Včasih dobronamerna opozorila ne zaležejo in zaradi alkoholiziranosti pride tudi do nasilnih odzivov,« pojasnjuje.

Na izolskem turističnem združenju so za informiranje o vedenju obiskovalcev posneli deset humornih videev, v katerih nastopa znan igralski par, Mojca Fatur in Klemen Slakonja. FOTO: TZ Izola

Mladi se zadržujejo na plažah tudi ponoči, sicer le na promenadi, zato so stalno navzoči varnostniki. Velikokrat je že to dovolj, da se razgrajači umirijo. »Žalostno pa je, da morajo naši delavci v zgodnjih jutranjih urah za njimi pobirati na kupe smeti, tudi razbitih steklenic, da je ob osmih zjutraj plaža spet čista in urejena,« pravi.

Hotelski gostje se po Štibiljevih besedah pogosto pritožujejo nad glasno glasbo iz portoroških lokalov, pri čemer morajo včasih posredovati policisti. »Menim, da bi morali vsi v kraju bolj poskrbeti, da bi se obiskovalci počutili prijetno in varno, ter izvajati večji nadzor nad kršitvami. To je namreč zagotovilo, da se bodo vrnili in privabili tudi nove goste. Je namreč veliko bolj učinkovito kot še tako dober oglas,« poudarja. Sogovornik še omeni, da za ozaveščenost obiskovalcev veliko naredijo mediji. Tako je denimo vse manj »rezervacij« mesta na plaži z brisačo – ali pa je to vsaj omejeno na neurejena kopališča.

Preganjanje

kampiranja na črno

Med pogostimi kršitvami turistov je kampiranje na javnih površinah, od parkov in plaž do parkirišč, kar je prepovedano celo z zakonom. Nadzor je v domeni občinskega redarstva, predvidena globa pa znaša 83,45 evra. V piranski občini opažajo, da je trenutno največ kršitev med imetniki avtodomov.

Podobno se dogaja v drugih slovenskih turističnih občinah. »Pri nas opažamo, da je največ kršiteljev tujcev,« pravi Romana Purkart iz Turizma Bled. Obiskovalce, podobno kot v Izoli, k primernemu vedenju spodbujajo z informiranjem, med drugim prek domačinov – v okviru projekta Ask me, I'm local (Vprašajte, tu sem doma). Prepoznati jih je mogoče po majicah s tem napisom, gre pa večinoma za študente in mlajše upokojence, ki so obiskovalcem na voljo še za druge napotke, ki jih potrebujejo.

»Razen dveh določenih območij je kampiranje v Triglavskem narodnem parku strogo prepovedano,« so jasni tudi v Turizmu Bohinj. Če se pri drugih kršitvah večinoma omejijo na opozorila, pa v tem primeru zagotovo »pojejo« kazni. Te se, kot navaja Peter Belhar, v TNP vodja naravovarstvenega oddelka za Bohinj, gibajo od 100 do 500 evrov. »Veseli me, da so naša opozorila in skupne akcije s policijo in gorsko reševalno službo skozi leta le obrodili sadove, opažamo namreč, da je kampiranja na črno in drugih kršitev manj. Poleg tega predvsem tujci vse pogosteje uporabljajo javni prevoz, ki je na voljo, kar je veliko bolj trajnostno in ekološko, kot da se pripeljejo z osebnim avtomobilom,« poudarja. Obenem pa opozarja, da so tisti, ki pravila kršijo, vse bolj težavni in nepripravljeni na kakršnekoli omejitve. »V gore ne hodijo več samo ljudje, ki jih imajo radi, vse več je avanturistov in ekstremnih športnikov, ki jih zanima le, da čim hitreje dosežejo vrh. Takim tudi ni mar, če na poti odvržejo embalažo svojih gelov in sorodnih napitkov,« je kritičen.