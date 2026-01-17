E-cigarete? Rajši ne, če nočete plačati visoke globe ali pristati v kehi

V Singapurju so elektronske cigarete prepovedane od leta 2018. Kljub prepovedi – ali pa prav zaradi nje – se je razvil črni trg, na katerem so med najbolj priljubljenimi t. i. K-pods, e-cigarete z dodanimi substancami, kot je etomidat, piše britanski BBC Ta anestetik povzroča podobne učinke kot ketamin, kar je povzročilo številne incidente, vključno z mladimi, ki so se onesvestili ali obnašali nenavadno v javnosti.

Singapurske oblasti so se odzvale z ostrimi zakoni in sankcijami, vključno z visokimi globami (za uporabnike do 10.000 singapurskih dolarjev oziroma okoli 6700 evrov), zapornimi kaznimi, obvezno rehabilitacijo in celo telesnim kaznovanjem. Prodajalcem, še posebej tisti, ki prodajajo e-cigarete z dodanimi drogami, tako lahko grozi do 20 let zapora in 15 udarcev s palico. Kazni veljajo tudi za tujce, ki jih lahko izženejo iz države.

Singapur slovi po strogih prepovedih. Foto Shutterstock

Za boj proti tihotapljenju so uvedli stroge kontrole na mejnih prehodih, kjer uporabljajo rentgenske naprave in temeljite preglede vozil. Seveda se tihotapci prilagajajo ukrepom z novimi metodami, kot je prevoz manjših količin v različnih delih vozil.

Oblasti so uvedle tudi koše za vejpe po vsej državi, kjer lahko uporabniki brez kazni odvržejo svoje naprave. Poleg tega so vzpostavili telefonsko linijo za prijavo uporabnikov e-cigaret, ki je v prvih devetih tednih delovanja prejela več kot 2600 prijav, poroča BBC.

Singapurska vlada trdi, da je prepoved e-cigaret nujna, da bi preprečili, da bi postale tako razširjene kot klasične cigarete. Pravijo, da e-cigarete vsebujejo visoke odmerke nikotina in druge škodljive kemikalije, zaradi česar so še bolj zasvojljive in nevarne. Kljub temu nekateri prebivalci menijo, da so ukrepi prestrogi in da bi morala biti odločitev o uporabi e-cigaret osebna izbira. Uporaba in prodaja tobačnih izdelkov je v Singapurju sicer dovoljena, a je strogo omejena, kaditi pa se sme le na točno določenih območjih.

Kajenje običajnih cigaret je še dovoljeno, a le na točno določenih mestih. FOTO: Edgar Su/Reuters

Javna kampanja in odzivi prebivalcev

Singapurska vlada je ob prepovedi e-cigaret sprožila obsežno javno zdravstveno kampanjo, da bi ozavestila prebivalce o nevarnostih uporabe tovrstnih naprav. Kampanja je vključevala številne medijske objave, plakate in oglase na družbenih omrežjih, ki so pogosto uporabljali reference na priljubljene filme in TV-oddaje, da bi pritegnili pozornost mladih. Na primer, oglasa Final Destination – ICU in Danger Things, ki prikazujeta vejpanje kot nekaj iz zombijevskega filma, sta bila zasnovana tako, da dosežeta mlajšo populacijo. Poleg tega so predstavljali resnična pričevanja, kot je zgodba očeta, čigar hči je umrla zaradi padca med uživanjem K-podov.

Mnenja prebivalcev glede prepovedi e-cigaret so deljena. Nekateri menijo, da so ukrepi nujni za zaščito javnega zdravja, zlasti mladih, pred nevarnostmi drog in zasvojenosti. Drugi pa menijo, da so ukrepi prestrogi in da bi morala biti odločitev o uporabi e-cigaret osebna izbira. Vejper z vzdevkom Michael je novinarjem BBC zaupal, da meni, da je prepoved »lenobna« in da bi morali ljudje sami odločati o uporabi e-cigaret. Podobnega mnenja je Toby, ki priznava potrebo po zaščiti mladih, a poudarja, da večina odraslih uporabnikov uporablja običajne e-cigarete, ne pa K-podov.

Oblasti v Singapurju, eni najbogatejših držav na svetu, so zagnale tudi obsežno kampanjo o nevarnostih e-cigaret. FOTO: Edgar Su/Reuters

V primerjavi z drugimi državami po svetu je Singapur znan po strogo reguliranem pristopu k e-cigaretam. Medtem ko nekatere države, kot je Združeno kraljestvo, vidijo vejpanje kot manj škodljivo alternativo kajenju in ga uporabljajo za pomoč pri opuščanju uživanja tobaka in tobačnih izdelkov, Singapur zagovarja popolno prepoved. Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHSN priznava, da vejpanje ni neškodljivo, a dodaja, da je manj škodljivo od kajenje in da je učinkovit pripomoček za odvajanje od kajenja. Po drugi strani pa Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da vejpanje ni dokazano učinkovito pri odvajanju od kajenja na široki populacijski ravni in da so nujne dodatne raziskave o dolgoročnih učinkih na zdravje.

Singapurski pristop je bil opisan kot »prelomnica«, ki bi lahko vplivala na globalno politiko tobaka in drog v naslednjem desetletju. Kljub temu pa ostaja vprašanje, kako dolgo lahko Singapur vzdržuje tako strogo vojno proti e-cigaretam in ali bodo takšnemu pristopu sledile tudi druge države.