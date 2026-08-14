E-vozila na trajektih: Kako polna je lahko baterija in kaj ob poškodbi?

Grčija zahteva največ 40 odstotkov napolnjenosti baterije, Hrvaška priporoča med 20 in 50 odstotki. Strokovnjak za požarno varnost Aleš Jug pojasnjuje, kaj se pri požaru električnega avtomobila dogaja in zakaj odstotek baterije ni najpomembnejše vprašanje. Kaj se zgodi, če se električni avtomobil vname v avtomobilskem podpalubju, kjer so vozila parkirana tesno skupaj, potniki pa so na ladji sredi morja? Avtomobili so stisnjeni drug ob drugega, dostop do gorečega vozila je omejen, nizek strop zadržuje vročino, dim hitro zastre pogled, ogenj pa se lahko začne širiti na sosednja vozila. Prav zaradi tega se po Evropi zaostrujejo pravila za prevoz električnih avtomobilov na trajektih. Grčija od leta 2024 zahteva, da je baterija ob vkrcanju napolnjena največ do 40 odstotkov, Hrvaška pa je ...