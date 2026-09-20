EasyJet prihodnje poletje vzpostavlja povezavo med Ljubljano in Berlinom

EasyJet bo po sedmih letih premora znova vzpostavil letalsko povezavo med Ljubljano in Berlinom. Kot poroča portal EX-YU Aviation News, bodo leti stekli 7. aprila 2027, prevoznik pa jih bo z letali Airbus A320 izvajal dvakrat na teden, ob sredah in nedeljah. Vozovnice so že v prodaji, na tej progi pa easyJet ne bo imel neposredne konkurence.

Letalski prevoznik je povezavo med prestolnicama prvič vzpostavil avgusta 2018, a jo je po pandemiji covida-19 opustil. Berlin bo prihodnje poletje že peta destinacija easyJeta z ljubljanskega letališča, ob Londonu Gatwicku, Londonu Lutonu, Manchestru in Edinburghu.

EasyJet medtem nadaljuje tudi postopek prevzema ljubljanskega vzdrževalca letal Adria Tehnika, s katerim sodeluje že skoraj desetletje. Prevzem je februarja odobrila Javna agencija za varstvo konkurence, vendar se je zaključek zavlekel zaradi sodnega spora glede lastništva družbe.

Ponovna vzpostavitev povezave z Berlinom prihaja v času, ko slovenska vlada ocenjuje prijave na razpis za izboljšanje letalske povezljivosti države. Do roka 31. avgusta so v drugem krogu desetega javnega poziva prejeli štiri prijave, vendar njihova vsebina in rezultati razpisa še niso znani.