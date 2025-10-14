EBU preklicala izredno glasovanje o izključitvi Izraela

Organizatorji tekmovanja za pesem Evrovizije se novembra ne bodo sestali na spletu, da bi glasovali o udeležbi Izraela na tekmovanju zaradi »dogodkov na Bližnjem vzhodu«, je včeraj sporočila Evropska radiodifuzna zveza (EBU).

O udeležbi Izraela se bo razpravljalo na decembrskem srečanju v živo. V izjavi je EBU zapisala: »Glede na nedavne dogodke na Bližnjem vzhodu se je izvršni odbor EBU (na sestanku 13. oktobra) strinjal, da je očitno treba organizirati odprto in osebno razpravo med člani o vprašanju sodelovanja na tekmovanju za pesem Evrovizije 2026.«

Izraelsko sodelovanje na Evroviziji je zaradi vojne v Gazi naletelo na nasprotovanje nekaterih drugih sodelujočih držav, tudi Slovenije. Avstrija je sicer pred časom pozvala države, naj ne bojkotirajo tekmovanja, ki bo prihodnje leto potekalo na Dunaju. Pred dnevi pa je bilo iz Avstrije slišati čedalje več glasov vladajoče Avstrijske ljudske stranke (ÖVP), ki je poskušala prepričati organizatorje, naj ne gostijo tekmovanja, če Izraela tam ne bi bilo.

Izrael sodeluje na Evroviziji, ki je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni z namenom miroljubnega tekmovanja med narodi, od leta 1973. Na zadnjem tekmovanju maja je zasedel drugo mesto, nastop Juval Rafael pa je prejel največ glasov javnosti.