Evro je rešen, stal bo 50.000 evrov na leto

Znamenita modro-rumena skulptura evra v nemški finančni prestolnici Frankfurt, ki je nastala ob uvedbi enotne valute, je rešena.

Skulptura, ki tehta 50 ton in meri 14 metrov, stoji v Frankfurtu, sedežu Evropske centralne banke, priljubljena je med domačini in turisti. Toda prihodnost umetniškega dela – ogromnega modrega simbola evra, obdanega z 12 rumenimi zvezdami – je bila negotova, saj so se stroški vzdrževanja večali, potencialni sponzorji pa so se umikali.

Z dogovorom med ECB, mestnimi oblastmi in proevropskim združenjem Europa Union Frankfurt (EUF) pa bo skulptura ohranjena, je sporočila mestna uradnica Eileen O'Sullivan. Sporazum predvideva letni proračun v višini 50.000 evrov, pri čemer bo mesto prispevalo 30.000 evrov, preostanek pa ECB – centralna banka za 20 držav, ki uporabljajo evro.

EUF bo uradno prevzelo lastništvo skulpture nemškega umetnika Ottmarja Hörla in skrbelo za njeno vzdrževanje. V pristnem evropskem duhu je bila prihodnost skulpture zagotovljena po letih razprav, je dodala. Denar bo namenjen kritju stroškov, kot sta vzdrževanje in zavarovanje umetnine, ki stoji na Willy-Brandt-Platzu v središču Frankfurta.

Vzdrževanje ni poceni

Zamenjava ene od zvezd – nekatere so v preteklosti vandali dobesedno raztreščili – lahko po navedbah uradnikov stane do 15.000 evrov. Skulptura je bila že leta 2014, ko se je evroobmočje pobiralo iz dolžniške krize, tik pred tem, da izgine, ko se je ECB preselila iz svoje stare stavbe na Willy-Brandt-Platzu v nove prostore na vzhodu Frankfurta. Njena zadnja večja prenova, pri kateri so dodali več kot 2.000 LED-sijalk, sega v leto 2015. Slovesno so jo odkrili leta 2001, malo pred tem, ko so 1. januarja 2002 v obtok prišli evrski bankovci in kovanci.