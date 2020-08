FOTO:Eden lepših razgledov severnega Jadrana

Potrebovali so domišljijo

Hiša 30 metrov nad tlemi

Spalnica za goste se spogleduje s čezoceanko.

Glavna spalnica je povezana s kopalnico. V njej se pojavlja teraco, material, ki ga je v skupnih prostorih objekta projektiral Edo Mihevc.

Mestno jedro postaja zanimivo

»Zamisel za penthouse smo dobili kmalu po tem, ko smo si začeli ogledovati blok. Terasa je imela velikanski potencial. Tudi v člankih o Tomosovi stolpnici so poudarjali neverjeten razgled, ki ga ponuja. To naj bi bila celo najlepša razgledna točka severnega Jadrana,« pripoveduje, soinvestitor in soavtor prenove Mihevčeve najbolj razvpite zgradbe.»Pogledi z vrha segajo na eni strani do Kanina, na drugi do Gradeške lagune, pa potem še na Istro,« našteva arhitekt iz biroja Arhitektura 2211. Investitor v prenovo Tomosovega bloka, ki ga je sredi prejšnjega stoletja zasnoval predstavnik slovenskega modernizma Edo Mihevc, je družba Neuhaus projekti.Pri prenovi stolpnice so sodelovali arhitekti biroja Kosi in partnerji, pri notranji opremi penthousa pa arhitektainiz studia ATRI. Vrednost naložbe v prenovo objekta je investitor ocenil na šest milijonov evrov. Cene stanovanj – v prvih treh etažah so eno- in dvosobna, v višjih nadstropjih večsobna, na vrhu pa je penthouse – so se gibale med 2700 in 3500 evri za kvadratni meter. Vseh 37 so prodali v nekaj mesecih.Kot je pred časom za Delo pojasnil arhitekt, velik poznavalec Mihevčevega opusa, je šlo pri prenovi predvsem za vzpostavitev nove identitete Tomosove stolpnice, ki se, poleg koprskega zvonika, boči nad starim mestnim jedrom. Nekdanje delavske garsonjere, je dejal, so zdaj zamenjala draga stanovanja.»Streha je bila ob prvem ogledu objekta v groznem stanju, poleg tega, da je zamakala, je bila prepredena z antenami in odprtinami za zračenje. Prvotno pa so bili na njej zasnovani paviljon s prostori za čistilko, strojnica dvigala, skupna razgledna ploščad in celo temnica za razvijanje fotografij,« nadaljuje Peter Cesar. »Potrebovali smo kar nekaj domišljije, da smo si lahko predstavljali, da lahko tu nastane luksuzno stanovanje.«V stari Ljubljani je, kot doda, več primerov, ko so investitorji prepoznali možnost graditve stanovanjskih enot v mansardah večstanovanjskih hiš, ki so bile v preteklosti večinoma skupne sušilnice perila, in so lastnikom v zameno obnovili fasado in stopnišče. Hkrati pa prestižni penthousi vse pogosteje nastajajo na novogradnjah v glavnem mestu. Cesar navede, da v njihovem naslednjem projektu, Neuhaus Kolodvorska, poleg 55 stanovanj prav tako načrtujejo penthouse, ki bo imel bazen in pogled na Ljubljanski grad.Tomosov penthouse ima 300 kvadratnih metrov površin, od tega 120 kvadratnih metrov notranjih in 180 kvadratnih metrov terase. »Stanovanje učinkuje kot hiša, saj je okoli njega mogoče hoditi, le da ponuja perspektivo, ki je za 30 metrov dvignjena od tal,« pojasni. Z dvigalom se najprej pripelješ v enajsto nadstropje, od koder se skozi skupne prostore usmeriš na teraso. Okoli stanovanja so velikanske posode z dišavnicami in drevesa, med njimi oljka in granatno jabolko, del strehe pa je povsem ozelenjen.»Ko smo snovali ambient stanovanja, smo želeli zabrisati mejo med notranjostjo in zunanjostjo. Okna, ki gledajo na južno stran, segajo od tal do stropa, tlak v dnevnem prostoru je enak kot na terasi, kuhinja je znotraj, jedilnica pa je lahko zunaj,« razlaga arhitektka Anja Rupnik. Kot zanimivost doda, da je to eden redkih interierjev, pri katerem se jim je naročnik povsem prepustil. »Izbrali smo tudi vsa svetila in celotno dekoracijo. Stanovanje skupaj s stolpnico deluje kot harmonična celota, saj se v njem ponavljajo nekateri detajli. Na primer barva stene in preproge v dnevnem prostoru, ki odraža opečnato rdečo fasado, material s stopnišča je tudi v kopalnici, poudarjen je originalni nosilni steber in podobno,« je zadovoljna arhitektka.Vsi prostori imajo velika okna, dve odprtini pa sta še na strehi. »Strešna okna se odpirajo na elektriko in omogočajo prijetno naravno prezračevanje,« pripomni Cesar. Poudari še, da terasa, ki obkroža stanovanje, vselej zagotavlja prijetno lego zaradi položaja sonca, prav tako zavetrje, kar je pomembno predvsem pozimi, ko v Kopru pogosto piha močna burja. Poleg dnevnega prostora so v stanovanju tri spalnice, vsaka s svojo kopalnico. Glavna spalnica ima tudi savno, ena od sten pa je okno na teraso.Kako pa nova podoba stolpnice, ki v nasprotju s preteklostjo vključuje dimenzijo luksuza, komunicira z okolico? »To, da so blok za Tomosove delavce umestili v koprsko mestno jedro, je bilo menda povezano z ideološkimi razlogi tedanjih oblasti. Dejstvo je tudi, da ta lokacija dolgo ni bila cenjena, mi pa smo v njej prepoznali velik potencial. S tega vidika nas je prijetno presenetilo, da je bilo med našimi kupci stanovanj veliko domačinov, ki so v centru očitno prepoznali novo kakovost bivanja,« odgovori Cesar.Po njegovi oceni se do zdaj prevladujoči trend preseljevanja iz središča mesta na obrobje ali podeželje obrača v drugo smer. »Ne le lastnik penthousa, tudi več deset tistih, ki so kupili čez sto kvadratnih metrov velika stanovanja po razmeroma visoki ceni, so dokaz za to.«Koper se zadnja leta močno spreminja, pri čemer sogovornik omeni povezani projekt garažne hiše s 460 parkirnimi prostori, ki pod okriljem občine nastaja v bližini in jo bo prekrival nov trg z razgledom na morje. Mesto je nedavno dobilo sodoben park tik ob Semedelski promenadi, med drugim se obetata nova plaža in prenova osrednjega hotela. »Kar nekaj lepih projektov poteka, ki bodo mestu lahko dali nov razvojni zagon,« je prepričan.