    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    FOTO: Slovenske železnice
    Galerija
    FOTO: Slovenske železnice
    Promo Delo
    10. 11. 2025 | 14:12
    9:22
    A+A-

    Prazniki so čas čarobnosti, topline in drobnih pozornosti, ki prihajajo iz srca. So priložnost, da pokažemo naklonjenost in izrazimo hvaležnost najbližjim, pa tudi svojim zvestim poslovnim partnerjem in strankam. A kako izbrati tisto pravo darilo, s katerim se bomo zares iz srca zahvalili na iskren in hkrati reprezentativen način?

    Podarite darilo, ki nosi zgodbo in spoštuje tradicijo slovenskega ročnega dela

    Poseben pečat zagotovo pustijo unikatna darila, ki so nastala izpod rok ustvarjalcev; ne izstopajo le po videzu, ampak predvsem zaradi zgodbe, ki jo sporočajo. In prav zato ostanejo kot dragocen spomin, ki nikoli ne zbledi.

    Takšna darila že vrsto let ustvarjajo v invalidskem podjetju SŽ-ŽIP, članu skupine Slovenskih železnic, ki se je zavezalo vključevanju invalidov v delovno okolje ter ustvarjanju priložnosti za njihov karierni razvoj. In prav izpod njihovih rok nastajajo edinstvena, ročno izdelana darila z osebno noto, ki niso zgolj izdelki, ampak rezultat trdega dela in predanosti ustvarjalcev. Tudi letos so ustvarili praznično kolekcijo daril.

    FOTO: Slovenske železnice
    FOTO: Slovenske železnice

    Za ustvarjalci stoji podjetje z velikim poslanstvom in bogato tradicijo

    Za vsakim izdelkom stoji posebno podjetje z močno zgodbo; SŽ-ŽIP, ki je član skupine Slovenskih železnic in je lani praznoval 30 let delovanja. V tem času se je iz začetne dejavnosti čiščenja razvil v dinamično podjetje z več kot 600 zaposlenimi in kar 12 različnimi dejavnostmi – med njimi ima pomembno vlogo prav ustvarjanje delovnih mest za invalide.

    Njihovo temeljno poslanstvo ostaja enako: omogočiti vključujoče, spodbudno in smiselno delovno okolje, v katerem lahko vsak posameznik izrazi svoje sposobnosti. Prav zato vsak njihov izdelek nosi nekaj več – zgodbo o spoštovanju, skupnosti in trajnosti, ki se prenaša naprej v obliki iskrenega prazničnega darila.

    FOTO: Slovenske železnice
    FOTO: Slovenske železnice

    Letošnja praznična darilna ponudba je ustvarjena za vsakogar, ki išče darila z resnično vrednostjo

    Vsak izdelek prinaša nekaj posebnega. Z letošnjo kolekcijo poslovnih in osebnih daril pa dokazujejo, da je mogoče združiti estetiko, uporabnost in družbeno odgovornost ter podariti nekaj, kar zares osrečuje in povezuje.

    Verjamejo, da ima vsako darilo edinstven pomen, če je ustvarjeno z mislijo na ljudi, naravo in skupnost. »Naša celotna ponudba vključuje darila, ki so ročno izdelana, a so pogosto vključena tudi v darilne pakete, pri katerih ima vsak svojo zgodbo. Poudarek je na naravnih materialih, uradno certificiranih, da so popolnoma neškodljivi za zdravje, kot so les, keramika, naravni voski in arome, suho cvetje in dišave ter ročno izdelana mila. Ročno izdelani izdelki so unikatni, saj celoten ustvarjalni proces, od zamisli do izdelka, prepustimo invalidom. Vsaka keramična skleda ali skodelica, vsaka dekorativna, dišeča sveča ali milo in vsak podstavek ali zajemalka je lahko različne oblike in barve, saj ni serijske proizvodnje, zato lahko invalidi izražajo svojo ustvarjalnost,« pove mag. Vojka Martinčič, direktorica podjetja.

    Vojka Martinčič, direktorica podjetja SŽ-ŽIP  FOTO: Uroš Hočevar/ Kolektiff
    Vojka Martinčič, direktorica podjetja SŽ-ŽIP  FOTO: Uroš Hočevar/ Kolektiff

    Darila nastajajo pod blagovno znamko DAR

    Njihova ponudba daril nastaja pod blagovno znamko DAR, ki uteleša vrednote, kot so slovenska kakovost, ročno delo in trajnostni materiali, hkrati pa je prepoznavna po unikatnosti in omejenih serijah. V ponudbi lahko najdemo vse od ročno izdelanih sveč, lesenih dekoracij, keramičnih izdelkov, naravnih mil do lično sestavljenih darilnih kompletov. Poseben pečat vsem izdelkom daje uporaba naravnih in znova uporabljenih materialov. Vsak izdelek je ustvarjen z občutkom za estetiko, obenem pa nosi v sebi zgodbo ljudi, ki so ga ustvarili. Prav ti ročno izdelani izdelki so srce in duša invalidskega podjetja, ki ne samo da zagotavlja delo delovno omejenim delavcem, ampak tudi prinaša edinstveno vrednost na trg.

    Vsa darila in darilni kompleti so na voljo v prazničnem katalogu daril SŽ-ŽIP. »Najbolj pomembno sporočilo celotnega darilnega programa DAR je, da so to izdelki, ki so izdelani v invalidskih delavnicah našega podjetja, kjer so zaposleni najtežji invalidi, ki so izgubili delovno sposobnost za opravljane del na svojih prejšnjih delovnih mestih. S tem v skupini Slovenskih železnic omogočamo nadaljevanje zaposlitve, na zanje prilagojenih delovnih mestih, kar čutimo kot človeško in družbeno odgovornost. In to dejstvo daje tako letošnji kot vsem prejšnjim kolekcijam posebno vrednost, ki presega materialno vrednost izdelka,« pove direktorica.

    Gašper Bizjak, vodja PE Invalidske delavnice FOTO: Slovenske železnice
    Gašper Bizjak, vodja PE Invalidske delavnice FOTO: Slovenske železnice

    »V SŽ-ŽIP verjamemo, da pravo darilo nosi zgodbo o spoštovanju, trajnosti in ljudeh, ki ga ustvarjajo. Naši izdelki so dokaz, da se lahko poslovna odličnost in družbena odgovornost dopolnjujeta ter prinašata vrednost, ki sega dlje od praznikov.« Gašper Bizjak, vodja PE Invalidske delavnice

    DAR je blagovna znamka podjetja SŽ-ŽIP, pod katero ponujajo unikatna, ročno izdelana poslovna in osebna darila, nastala v njihovih delavnicah, pogosto tudi v sodelovanju z zaposlenimi iz invalidske kvote. Blagovna znamka DAR poudarja naslednje vrednote: slovenska kakovost in lokalna izdelava, unikatnost in ročna izdelava v manjših serijah, uporaba naravnih ali znova uporabljenih materialov, družbena odgovornost (vključevanje ranljivih skupin), estetika in uporabnost z osebnim sporočilom.

    Izdelki pod znamko DAR so nosilci certifikatov umetnostne obrti in Slovenska kakovost, kar dodatno potrjuje njihov standard.

    »Blagovna znamka DAR pomeni darilo, prebrano v nasprotni smeri pa je RAD, zato je v tej blagovni znamki združen odnos do naših kupcev, za katere želimo, da podarjajo lepe stvari ljudem, ki jim veliko pomenijo, torej jih imajo radi. In takšna je tudi vsebina daril. Izdelki so namenjeni lepoti bivanja, zdravi domači kulinariki, železniški kulturni dediščini in prostemu času. Želimo, da so naši kupci posamezniki in podjetja, ki prepoznajo pomembnost socialne vključenosti kot družbene odgovornosti in trajnostnosti,« poudarja direktorica podjetja SŽ-ŽIP Vojka Martinčič.

    Darila z zgodbo

    Sončni kompleti so nastali iz gibanja Sejemo sončno prihodnost (več o tem: Vseslovensko gibanje - Sejemo sončno prihodnost - Slovenske Železnice).

    FOTO: Slovenske železnice
    FOTO: Slovenske železnice

    Trajnostni komplet

    Darilni komplet, ki združuje neskončni svinčnik in etui iz zaščitnih mask, simbolizira krožno gospodarstvo in odgovorno ravnanje z materiali, darilo, ki združuje inovativnost in trajnost. Gre za primer ponovne uporabe zaščitnih mask, ki so dobile drugo vlogo kot etui.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Skrb za dobrobit posameznika

    Pomemben del zgodbe SŽ-ŽIP je tudi Središče Vitalis – sodobno zdravstveno in velneško središče, ki skrb za dobro počutje postavlja v središče svojega delovanja. Namenjeno je tako zaposlenim kot širši javnosti in ponuja kakovostne storitve na področju preventive, sprostitve in osebnega razvoja. »Zaposleni se udeležujejo eno- ali dvodnevnih izobraževalnih programov za izboljšanje ali ohranjanje fizičnega in psihičnega zdravja, zmanjševanje bolniških odsotnosti in krepitev medsebojnih odnosov. S tem prispevamo k večji zavzetosti zaposlenih, kar je cilj vsakega podjetja. Proste zmogljivosti pa ponudimo mladim športnikom, ki se pripravljajo za olimpijske igre mladih. V ta namen smo pridobili naziv olimpijski rekreativno-športni medicinski center pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije. Vabimo pa tudi druga podjetja in posameznike na promocijo zdravja, timbildinge in vodene vadbe,« pojasni direktorica podjetja.

    Z individualnimi programi rehabilitacije, strokovnimi svetovanji in raznolikimi sprostitvenimi terapijami tako uresničujejo poslanstvo podjetja, ki je celostna skrb za človeka – na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju. Podjetjem ponujajo možnost, da s pomočjo Vitalisa vlagajo v zdravje svojih ekip, posamezniki pa lahko izbirajo med programi za več ravnovesja in vitalnosti.

    Kako do daril? Naročilo lahko oddate preko e -pošte: narocila.izdelki@sz-zip.si ali na telefonski števili +386 1 291 34 90.

    Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice

    Nova knjiga

    Ne spreglejte
