Eifflov kos zgodovine za dnevno sobo

Bi si doma želeli imeti del zgodovine, se počutiti, kot da se vsak dan lahko povzpnete po ikoničnem pariškem Eifflovem stolpu v družbi Gustava Eiffla in da imate razgled na celoten Pariz? Priložnost za vse zbiratelje, ljubitelje zgodovine, Pariza – tiste z globokimi žepi in visokimi stropi za shranjevanje – bo 21. maja. Del prvotnega stopnišča Eifflovega stolpa bo namreč prihodnji mesec na dražbi hiše Artcurial v Parizu, na oddelku za art deco, so poročali za CNN.

Prvi del prvotnega spiralnega stopnišča je ob odprtju leta 1889 povezoval drugo in tretje nadstropje stolpa. Izdelan je iz jekla in zakovičene pločevine, sestavlja ga 14 stopnic na križno oblikovani osnovi, visok je 2,75 metra in ima premer 1,75 metra. Skoraj stoletje so obiskovalci do vrha hodili po teh stopnicah, leta 1983 pa so stolp temeljito prenovili, dele stopnišča razstavili in jih nadomestili z dvigali.

Že tistega leta so bili naprodaj deli stopnišča, saj so morali med temeljitimi obnovitvenimi deli odstraniti 160 metrov visoke polžaste stopnice in jih nadomestiti z novimi. Po prvotnem stopnišču se je med otvoritvenimi svečanostmi leta 1889 povzpel Gustav Eiffel in na vrhu stolpa dvignil francosko zastavo. Leta 1983 je bilo prodanih 20 odsekov stopnišča, večina je še vedno v lasti prvotnih kupcev.

Dražbena hiša Artcurial je že prodajala podobne dele, ki so pritegnili veliko zanimanja. Leta 2007 so del stopnišča prodali za 180.000 evrov, kar je bilo desetkrat več od prvotnih ocen. Kupil ga je nizozemski investitor in predsednik nizozemskega košarkarskega kluba Eiffel Towers Erik Kurvers. Najvišjo ceno je dosegla sekcija 13 – leta 2016 je bila prodana kar za 523.800 evrov.

Vsako leto Eifflov stolp obišče približno sedem milijonov ljudi – od odprtja leta 1889 je pariško znamenitost obiskalo približno 300 milijonov ljudi. FOTO: Shutterstock

Štirideset let v zasebni zbirki

Kakšna naj bi bila cena za del, ki ga bodo prodajali tokrat? Po navedbah na spletni strani Artcurial bi lahko dosegel ceno od 120.000 do 150.000 evrov. Prodajalec ni javno znan, dražbena hiša pa je navedla, da je del od leta 1983 več kot 40 let v isti zasebni zbirki. »Nikoli ni bil na prostem in je bil za prodajo v celoti restavriran,« je za CNN pojasnila Sabrina Dolla, pridružena direktorica pri dražbeni hiši Artcurial. Po navedbah te hiše je prodaja redka priložnost za nakup dela tega zgodovinskega spomenika.

»Gre za več kot le del zgodovine; to je potopitvena izkušnja, statično potovanje skozi prostor in čas. Predstavljajte si, da ste na teh stopnicah leta 1889​: med 113 in 276 metri višine, brez varnostnih ograj, s 360-stopinjskim razgledom na Pariz.« V Franciji so deli stopnišča razstavljeni v pariških muzejih Musée d'Orsay in Cité des Sciences ter v muzeju Musée de l'Histoire du Fer na vzhodu države. Nekateri deli so v tujini, denimo v vrtovih Jošijeve fundacije v japonski prefekturi Jamanaši ter blizu Kipa svobode v New Yorku.

Prodaja delov Eifflovega stolpa ni osamljen primer. Znano je tudi prodajanje delov berlinskega zidu. Že ob njegovem padcu leta 1989 so ljudje spontano lomili kose betona kot spominke, tudi država in podjetja so hitro prepoznali njihovo tržno vrednost. Leta 1990 so dele zidu prodajali na uradnih dražbah, obstaja tudi posebna berlinska manufaktura, ki od tistega leta prodaja avtentične kose berlinskega zidu s certifikatom pristnosti. Manjše fragmente je mogoče kupiti že za od 10 do 20 evrov, večji ali razstavljeni kosi na trgu dosegajo več deset ali celo več sto evrov.